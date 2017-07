Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới vào thập niên 1990-2000. Cái tên Westlife đi liền với những ca khúc thuộc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Nothing’s Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, More Than Words…



Sau khi Westlife tan rã vào 2011, Shane Filan đi theo dòng nhạc dân gian, đồng quê. Trong sự nghiệp solo của mình, Shane Filan đã phát hành 2 album. Gần đây nhất là Love Always cùng ca khúc hit This I Promise You, nhận được phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ. Thành viên Shane Filan sở hữu chất giọng ấm áp và khả năng sáng tác với những ca khúc được yêu thích như: Fragile Heart, Bop Bop Baby, I Wanna Grow Old With You, Don't Say It's Too Late, Love Crime, Crying Girl...