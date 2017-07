Koreaboo cho biết thông tin CL tham gia nhóm Black Eyed Peas xuất phát từ trang tin TV Report. Trong bài viết, họ khẳng định nữ rapper Kpop tài năng có thể gia nhập nhóm nhạc đến từ Mỹ với vai trò giọng ca chính, thay thế Fergie.



Theo TV Report: “Rất nhiều chuyên gia âm nhạc đã thắc mắc là CL sẽ làm gì tiếp theo sau khi tấn công vào thị trường Mỹ. Không ít người khẳng định rằng nhiều khả năng cô sẽ đảm nhận vai trò giọng ca chính mới của nhóm Black Eyed Peas. Tin đồn này ban đầu rộ lên ở cộng đồng âm nhạc Mỹ và sau đó lan rộng ra khắp làng nhạc Kpop”.

Một trong số lý do mà TV Report đưa ra về việc CL sắp “thế chân” Fergie chính là mối quan hệ thân thiết giữa cô và will.i.am (trưởng nhóm Black Eyed Peas). Được biết, cả hai từng hợp tác ăn ý trong ca khúc solo của anh mang tên Getting dumb, phát hành năm 2013. Không những thế, chủ nhân hit The baddest female còn biểu diễn cùng ba anh chàng Black Eyed Peas còn lại trên sân khấu lễ trao giải MAMA 2011, trong lúc Fergie vắng mặt.

Bên cạnh đó, gà cưng nhà YG còn được fan thế giới biết đến khi tham gia ca khúc và MV Daddy đình đám của Psy, nên chuyện cô trở thành một mẩu của Black Eyed Peas cũng không có gì quá xa lạ.

Hiện CL, công ty quản lý YG Entertainment và phía Black Eyed Peas vẫn chưa đưa ra phản ứng gì.

Black Eyed Peas là nhóm nhạc thành lập từ năm 1995, bao gồm 4 thành viên, gồm will.i.am (trưởng nhóm, rapper, nhà sản xuất), apl.de.ap (rapper), taboo (rapper) và cô gái duy nhất của nhóm là Fergie (giọng ca chính). Đầu tháng 6 năm nay, trò chuyện với tờ Ahlan!, rapper will.i.am - thành viên của “bộ tứ huyền thoại” Black Eyed Peas xác nhận nữ ca sĩ Fergie chính thức rời nhóm sau một thời gian tập trung phát triển sự nghiệp solo.

Thanh Đào

Ảnh: Instagram NV