Từ tháng 4 đến tháng 11.2014, thông qua thỏa thuận miệng tại buổi họp báo trước đó không lâu, Ngọc Trinh và đại diện Nhà hát Kịch TP.HCM đã hợp tác cùng nhau xây dựng 6 vở kịch. Về mặt kinh phí Ngọc Trinh đầu tư toàn bộ, lợi nhuận chia theo tỷ lệ lần lượt giữa cô và nhà hát là 8/2. Ngoài ra nữ diễn viên cũng chịu thuế vé 5% và nếu lỗ phải tự bỏ tiền túi bù. Tuy nhiên đến ngày 1.11.2014, đại diện Nhà hát Kịch TP.HCM là Phó giám đốc Trần Quý Bình và Ngọc Trinh có tổ chức một buổi họp yêu cầu nữ diễn viên phải đóng thêm 2% tiền thuế vé cũng như thay đổi một số thỏa thuận hợp tác giữa đôi bên. Tuy nhiên do không thống nhất được ý kiến nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Bình cho rằng hai bên dù gì cũng chưa ký hợp đồng chính thức nên giờ hủy thỏa thuận hợp tác này. Nội dung cuộc họp trên được một thư ký nhà hát chịu trách nhiệm ghi lại, gọi là biên bản cuộc họp. Sau đó Ngọc Trinh quá bức xúc đã đi trình vụ việc lên Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM và được một cán bộ hướng dẫn nên làm một bản xác nhận rằng phía nhà hát đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nữ diễn viên làm theo và trở lại nhà hát yêu cầu ông Trần Quý Bình ký xác nhận vào lúc 17 giờ cùng ngày (1.11.2014). Và cũng bắt đầu từ lúc đó, nhóm kịch của nữ diễn viên Mùi ngò gai dừng các suất diễn tại nhà hát, các suất đã bán vé cũng phải trả tiền lại cho khán giả. Do vụ việc không được giải quyết thỏa đáng nên Ngọc Trinh đã kiện Nhà hát Kịch TP.HCM ra tòa. Tại những phiên tòa cuối tháng 6 và đầu tháng 7.2017, phía luật sư đại diện cho nhà hát bác bỏ mọi hợp đồng giữa đôi bên vì cho rằng họ chưa hề có một thỏa thuận hợp tác nào trên giấy, cũng không chấp nhận số tiền bồi thường hơn nửa tỉ đồng mà Ngọc Trinh đưa ra vì nhiều lý do khác nhau. Nguyên Giám đốc nhà hát Trần Khánh Hoàng đồng quan điểm với tòa án về phương án hòa giải, khích lệ tinh thần Ngọc Trinh bằng cách kiến nghị với ban lãnh đạo đương nhiệm nhà hát cho nhóm kịch của cô được diễn miễn phí mỗi tuần một suất trong suốt 12 tháng. Ông cũng tỏ ra thất vọng và gọi vụ kiện là "nỗi ô nhục lớn nhất từ trước đến nay của giới nghệ sĩ". Nhưng phía Ngọc Trinh không đồng ý vì đã quá chán ngán với cách làm việc của lãnh đạo nhà hát nói chung và Phó giám đốc nhà hát Trần Quý Bình nói riêng. Ngọc Trinh cho biết việc theo đuổi kiện tụng khiến cô hao mòn cả về tinh thần, sức khỏe lẫn tiền bạc...