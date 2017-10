Ban bình luận chương trình gồm Trường Giang - Ốc Thanh Vân và Trấn Thành - Thu Trang. MC Đại Nghĩa tự nhận định trang phục của mình là “cô bé quàng khăn đỏ” còn các thí sinh hóa thân thành những nhân vật phản diện trong các câu chuyện cổ tích quen thuộc. Khách mời của tập này là Miu Lê và Jun Phạm - cựu thành viên nhóm 365.

Nữ ca sĩ đổi với Jun về đội Trấn Thành vì sợ trưởng nhóm Trường Giang “chặt chém”. Trường Giang vui mừng đón Jun Phạm về đội và liên tục khen khách mời là một chàng trai ngoan, dễ thương, xinh… MC Đại Nghĩa còn tiết lộ Trường Giang đã hôn đàn em ở hậu trường khiến nam diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể... đỏ mặt. Ngay sau đó, Trường Giang còn khẳng định nếu là phụ nữ nhất định sẽ yêu Jun. Thu Trang lập tức chúc mừng "đôi trẻ" còn Đại Nghĩa hi vọng "Nhã Phương không coi chương trình này".

Ở vòng Hóa thân, 7 nhân vật bí ẩn xuất hiện lần lượt trong từng đoạn clip ngắn. Ban bình luận được nghe một vài giây ngắn ngủi giọng hát của nhân vật. Mỗi đội phải tìm ra một nhân vật hát không hay ở vòng này.

Sau khi hội ý, đội Miu Lê chọn giọng ca bí ẩn số hai, trong khi đội Jun Phạm chọn số một. Giọng ca bí ẩn số hai hát trước và thể hiện bản hit Anh của Hồ Quỳnh Hương rất mạnh mẽ và nội lực. Cô gái tên thật là Trần Mai Thảo Hiền, bí thư đoàn thị xã Long Khánh và bán trà sữa bán thời gian.

Giọng ca bí ẩn số một chọn ca khúc Gửi anh xa nhớ của ca sĩ Bích Phương và “phá nát” bản hit ngọt ngào. Cô nàng là Nguyễn Ni, nhân viên văn phòng. Đội Jun Phạm xuất sắc đoán đúng nhân vật hát không hay ở vòng này.

Ở vòng Lộ diện quyết định, giọng ca bí ẩn số 3 là thí sinh song ca cùng Jun Phạm trong ca khúc Kể từ ấy (Nobody like you). Tuy rất hồi hộp nhưng Trần Duy Khang, 20 tuổi, sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã thể hiện xuất sắc khiến Jun Phạm thở phào nhẹ nhõm.

Giọng ca bí mật số 6 có thần thái sang chảnh cùng Miu Lê lên sân khấu với ca khúc đình đám Anh đang nơi đâu. Cô tên thật là Nguyễn Gia Hân, sinh viên năm ba của Trường đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM khiến Miu Lê “tan nát” khi cất giọng thảm họa. Kết thúc đêm thi, Duy Khang và Gia Hân đi đến vòng cuối cùng, mỗi người nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Trong khi đó, Jun Phạm chiến thắng trước Miu Lê mang về giải thưởng 50 triệu đồng.

Hồng Nhi

Ảnh: BTC