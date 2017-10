Trong số đó, New Mutants (tựa Việt: Dị nhân thế hệ mới) là dự án đáng chú ý hơn cả khi giới thiệu một loạt dị nhân trẻ tuổi và đầy tiềm năng. Khác với những tác phẩm trước, New Mutants mang màu sắc u ám và kinh dị.

Qua đoạn trailer, 5 gương mặt dị nhân mới lần lượt xuất hiện. Họ gồm Rahne Sinclair/Wolfbane (do Maisie Williams thủ vai), Illyana Rasputin/Magik (do Anya Taylor-Joy thủ vai), Sam Guthrie/Cannonball (do Charlie Heaton thủ vai), Roberto da Costa/Sunspot (do Henry Zaga thủ vai), Danielle Moonstar/ Mirage (do Blu Hunt thủ vai). Nhóm dị nhân trẻ tuổi bị nhốt trong một tòa nhà biệt lập với thế giới bên ngoài, trở thành vật thí nghiệm. Đồng thời, họ còn phải đối mặt với sự bộc phát năng lực của bản thân.

Khác với nhừng đàn anh đi trước, năng lực của New Mutants mang màu sắc đáng sợ hơn hẳn, có thể thấy qua vết cào trên mặt của tiến sĩ Reyes (do Alice Braga thủ vai), bàn tay bốc lửa trong chiếc máy giặt hay những gương mặt người xuất hiện trên tường,...

Tác phẩm do Josh Boone làm đạo diễn hứa hẹn sẽ gây ám ảnh không kém các bộ phim kinh dị đình đám nhất. Bằng những hình ảnh kinh hoàng lặp đi lặp lại cùng tông màu đen tối, New Mutants một lần nữa khẳng định sẽ trở thành "ngôi nhà ma phiên bản dị nhân".

Sức mạnh của nhóm có phần đen tối và nhuốm màu sắc kinh dị

Hiện tại, phim chưa có bất kỳ mối liên hệ nào với loạt phim X-Men gốc. New Mutants nhiều khả năng sẽ là một hướng đi hoàn toàn khác của 20th Century Fox, mở ra một thế hệ dị nhân trẻ trung sau các sự kiện trong Logan.

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 4.2018.

Thùy Linh

Ảnh: Cắt từ phim