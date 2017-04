Cửa lò - điểm “hẹn hò” của nghệ sĩ



Nhắc đến Cửa Lò, phần lớn các ca sĩ tham gia chương trình lần này như Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Võ Hạ Trâm, Ái Phương, Thu Hằng, Tố Ny, Đan Trường, Đức Tuấn, Hoàng Hải, Quốc Thiên... đều chưa biểu diễn tại đây. Vậy nên, nói như ca sĩ Đan Trường thì: “Cảm xúc của lần đầu bao giờ cũng khó quên. Trước ngày ra Nghệ An, Trường lưu diễn ở châu Âu để giới thiệu album nhạc trẻ, dân ca, đồng thời tranh thủ thực hiện những cảnh quay cho MV mới. Trong chuyến đi ấy, câu chuyện về Nghệ An, về biển Cửa Lò luôn được Trường nhắc đến. Vì là lần đầu tiên biểu diễn ở đây nên Trường muốn tạo dấu ấn. Vả lại 5 năm rồi Trường chưa diễn ở Nghệ An - nơi mà Trường có lượng fan rất đông. Chỉ vừa thấy ban tổ chức đưa tên lên poster là các bạn đã háo hức gọi báo cho Trường rồi, thấy vui thật. Bản thân Trường đã nghe qua về biển Cửa Lò với những địa danh nổi tiếng. Chắc sẽ rủ bạn bè... ùm xuống biển một phen”.

Nhắc đến Cửa Lò, người dân xứ Nghệ hãnh diện lắm bởi đó còn là biểu tượng, là thông điệp của chiều sâu hàng ngàn năm kiến tạo, hệ thống di tích, đền thờ, chùa... Đặc biệt, bãi biển nơi đây thật đẹp với chiều dài trên 10 km kết hợp cùng núi non. Cửa Lò có núi Kiếm, núi Cờ tạo nên khí thiêng sông núi, là nơi sinh ra võ tướng kiệt xuất của dân tộc, một người con ưu tú của vùng đất xứ Nghệ: Thái bảo Nguyễn Sư Hồi. Người viết từng có dịp đặt chân đến vùng biển có bãi cát dài phẳng lặng, từng rặng phi lao rì rào lãng mạn, cảm nhận được nét đẹp, sự yên bình cùng những người con vùng biển chân chất. Giờ đây đô thị du lịch biển Cửa Lò đã thực sự được đánh thức. Trò chuyện với người dân nơi đây, họ bảo gần 20 năm nay, Cửa Lò đã trở thành một đô thị sầm uất.

Hội tụ và tỏa sáng

Chương trình lễ khai mạc du lịch Cửa Lò chủ đề Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng do UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo, UBND TX.Cửa Lò tổ chức và Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Võ Hạ Trâm, Ái Phương, Bùi Lê Mận, Trần Trang, Thu Hằng, Tố Ny, Đinh Trang; Đan Trường, Đức Tuấn, Hoàng Hải, Quốc Thiên, Đăng Thuật. MC: siêu mẫu Thu Hằng; vũ đoàn ABC, HBSO Dance... Đêm khai mạc sẽ diễn ra tại quảng trường Bình Minh (TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vào 20 giờ ngày 29.4 (được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình VN, tiếp sóng trên Đài phát thanh - truyền hình Nghệ An). Chương trình được sự tài trợ chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đồng tài trợ: Bia Hà Nội, khách sạn Summer Cửa Lò. Đạo diễn Trần Vi Mỹ từng ghi dấu ấn ở TP.Vinh qua chương trình Khát vọng trẻ 10 do Báo Thanh Niên tổ chức hơn 6 tháng trước đây. Và với lần trở lại này, anh cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến một cái nhìn nhiều góc cạnh về Cửa Lò. Không chỉ bãi biển đẹp mà còn có những điểm nhấn về du lịch, giới thiệu sâu hơn về vùng đất tạo ra nhiều nhân kiệt, tâm linh. Bằng cách sân khấu hóa những câu chuyện kết hợp yếu tố điện ảnh dẫn dắt nội dung chương trình giúp khán giả hiểu sâu hơn về những gì nổi tiếng đang có tại đây". Anh cũng nói thêm phần âm nhạc đã được chọn gồm những bản hit tươi tắn kết hợp các bản pop về biển, tình yêu được làm mới lại như: Tổ quốc gọi tên mình, Sao biển, Tình yêu không lời, Nghe biển ru đêm, Về Cửa Lò đi anh, Điệu ví - giặm là em, Từ làng Sen, Nắm lấy tay nhau, Vào hạ, Lời yêu thương, Dancing all night, Biển và ánh trăng... Đạo diễn tin rằng, tất cả các bài hát cùng phần minh họa, biểu diễn của vũ đoàn sẽ mang đến một không khí lễ hội khó quên.

Ngoài ca sĩ, bài hát, phần sân khấu được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Để truyền tải hết nét đẹp của biển, của núi đồi, đạo diễn Trần Vi Mỹ tiết lộ: “Hình thức múa tương tác cùng việc sử dụng nhiều màn hình led lớn sẽ làm điểm nhấn cho sân khấu, lấy ý tưởng màn hình led là bầu trời rộng lớn cùng với hình ảnh đại dương bao la. Các cánh của màn hình led là những mảng chữ nhật được xếp tạo khối với nhau mang đến cảm giác không gian mênh mông hòa với núi và biển cả”.

Riêng về ca sĩ, khi nhắc đến chương trình, Cẩm Vân cười bảo: “Tôi chưa đến đây lần nào nên khó hình dung ra biển và khán giả Cửa Lò ra sao. Rất mong được gặp họ”. Ca sĩ Mỹ Tâm cho biết cô chưa diễn tại đây nên lần này muốn được hát ca khúc do chính mình sáng tác để tạo dấu ấn Nắm lấy tay nhau. Đang đi du lịch ở châu Âu cùng người yêu, Thanh Thảo luôn nhắn tin, gọi điện ban tổ chức để chuẩn bị cho tiết mục Tình yêu không lời. Cô nói: “Thảo nhớ mãi tình cảm của người dân Nghệ An dành cho mình khi hát trong chương trình của Báo Thanh Niên tháng 10 vừa qua. Khán giả lúc nào cũng nhiệt tình cổ vũ máu lửa, rần rần làm ca sĩ lên tinh thần. Bây giờ lại được trở về với Nghệ An nên mong mọi người cũng lại yêu thương như thế”.

Nhắc đến sức “nóng” không chỉ thời tiết mà người viết từng chứng kiến sự ủng hộ từ khán giả. Còn nhớ khi các ngôi sao về biểu diễn tại TP.Vinh, đúng nghĩa một “biển” người ào lên rồi rút xuống như ngọn sóng khi Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Bùi Anh Tuấn… kết thúc chương trình. Bất chấp gần 50 bảo vệ ngăn cản, khán giả vẫn “mạnh mẽ” ào lên chỉ để “sờ” thần tượng. Trước sự hâm mộ cuồng nhiệt ấy, Thanh Thảo thú nhận cô vừa run vừa thích thú, bởi: “Cứ nhìn thấy dòng người như… sóng biển ào đến là nghệ sĩ hạnh phúc. Đó còn là thông điệp của sự yêu thương, lòng ngưỡng mộ mà họ dành cho mình”. Riêng siêu mẫu Thu Hằng một mình “ôm trọn” chương trình trong vai trò MC chia sẻ: “Hằng mất ngủ dù đã làm rất nhiều sô phát sóng trực tiếp rồi nhưng vẫn lo lắm. Đây là lần đầu Hằng đến với khán giả Nghệ An cũng như Cửa Lò. Hằng sẽ chọn những trang phục thật đẹp vừa nghiêm túc vừa... quyến rũ để tạo dấu ấn cho khán giả xem tại sân khấu và qua chương trình truyền hình trực tiếp”.

Dạ Ly