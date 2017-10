Các nhà làm phim Disney đang tiến hành bước chuẩn bị để bắt đầu sản xuất phần tiếp theo của phim cổ tích chuyển thể làm mới Maleficent (Tiên hắc ám) vào năm 2018. Theo Deadline, động thái mới nhất của ''Nhà Chuột'' là thảo luận lịch trình và vị trí làm việc với đạo diễn Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Joachim Ronning đã đàm phán với các nhà đầu tư, thỏa thuận điều khoản để tham gia Maleficent 2.



Joachim Ronning và Espen Sandberg là hai đạo diễn tạo ra Cướp biển vùng Caribbean: Người chết không kể chuyện (2017). Dù gây tranh cãi về chất lượng nhưng phim vẫn thu về hơn 794 triệu USD trên toàn thế giới. Và rất có thể Joachim Ronning sẽ lại ''cầm trịch'' nếu phim tiếp tục ra lò tập mới.

Trong thời gian các hạng mục tương lai của loạt phim vẫn đang được cân nhắc, nhà làm phim người Na Uy đang có một lịch trình bận rộn trước mắt. Ông có hợp đồng với Amblin Entertainment và Universal trong dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết mới nhất của Michael Crichton (Micro); dự án Origins, lấy ý tưởng từ một câu chuyện mà ông đồng sáng tác.

Nhưng những dự định ấy khó ngăn Joachim Ronning nhận tiếp Tiên hắc ám. Đạo diễn này không thể ngó lơ vì Maleficent (2014) giành thành công lớn khi tái hiện lại tác phẩm hoạt hình kinh điển của Disney với cách tiếp cận khác biệt. Không còn là Sleeping Beauty bình thường, Tiên hắc ám tập trung vào nhân vật phù thủy với quá khứ bị đối xử bất công, bị phản bội và lừa dối, đã chinh phục người xem.



Với tạo hình đẹp và diễn xuất hợp vai của Angelina Jolie, phần 2 Tiên hắc ám vẫn hi vọng có sự góp mặt của nữ diễn viên này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Angelina Jolie sẽ không có thời gian tham gia Maleficent 2 vì trùng lịch làm việc dự án Bride of Frankenstein mà cô cũng đã nhận. Nhưng gần đây, Angelina Jolie khẳng định sẽ đóng tiếp phần 2 Tiên hắc ám.

Sau Dead Men Tell No Tales, các nhà phê bình đánh giá Joachim Ronning chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái với dự án nhiều hiệu ứng và các nhân vật kỳ ảo như Maleficent. Kịch bản Maleficent 2 đã được chỉnh sửa bởi nhà biên kịch James Bond, Jez Butterworth, cùng với biên kịch phần phim đầu Linda Woolverton.

Tạ Ban