Ở vị trí đầu bảng, những cái tên ''nóng'' như Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson và Will Smith đều bỏ túi khoảng 20 triệu USD khi lần lượt góp mặt trong các phim Red Sparrow, Jumanji: Welcome to the Jungle và Bright.

Emma Watson ban đầu chỉ được nhận 3 triệu USD để hóa thân thành nàng Belle trong Beauty and the Beast, nhưng sau khi bộ phim gia nhập "câu lạc bộ tỉ đô" với doanh thu toàn cầu cao ngất ngưởng, người đẹp xứ sương mù được chia lợi nhuận gần 20 triệu USD, trở thành một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2017.

Hội 15 triệu USD gồm có tài tử Harrison Ford lúc tham gia đóng The Force Awakens và "người sắt" Robert Downey Jr. cho vai diễn trong Spider-Man: Homecoming. Mỹ nhân tóc đỏ Jessica Chastain thì nhận khoảng 700.000 USD cho phim kinh phí thấp như Woman Walks Ahead.

Những tên tuổi mới nổi như Gal Gadot hay Henry Cavill khi tham gia vào các phim bom tấn thường nhận mức cát sê khá khiêm tốn. Cụ thể, người đẹp Wonder Woman chỉ bỏ túi 150.000 USD, bằng nửa mức lương 300.000 USD của "siêu nhân" Henry Cavill. Bên cạnh đó, những sao nhí trong phim It chỉ được trả khoảng 65.000 - 75.000 USD cho vai diễn.

Sao phim truyền hình có thể kiếm khá hơn nhiều sao phim điện ảnh. Ví như bộ đôi Jim Parsons và Johnny Galecki của The Big Bang Theory dễ dàng bỏ túi 900.000 USD cho mỗi tập phim. Kênh HBO trả cho các diễn viên chính trong Game of Thrones khoảng 500.000 USD mỗi tập, còn những vai phụ chỉ được khoảng 55.000 USD. Diễn viên được trả lương cao nhất của ''ông trùm'' truyền hình Netflix là tài tử Kevin Spacey, cũng nhận 500.000 USD khi góp mặt trong sê-ri đình đám House of Cards.

Đa số vai phụ trong phim truyền hình được trả khoảng 30.000 USD mỗi tập, cũng là mức giá của các sao nhí Stranger Things trong mùa phim đầu tiên.

Ngoài ra, cát sê của đạo diễn cũng là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Đạo diễn lão làng Ridley Scott nhận được khoảng 10-12 triệu USD khi đảm nhiệm phim bom tấn Alien: Covenant, nhưng chỉ được trả 1-3 triệu USD để chỉ đạo những phim có kinh phí khiêm tốn hơn như All the Money in the World. Còn Patty Jenkins nhận khoảng 1 triệu USD với Wonder Woman, nhưng hứa hẹn sẽ được trả cát sê vào khoảng 8-9 triệu USD khi chỉ đạo phần kế tiếp. Đó cũng là mức cát sê cao nhất từng được trả cho một nữ đạo diễn.

Những đạo diễn ít tên tuổi hơn nhận khoảng 400-500.000 USD để chỉ đạo một bộ phim. Nếu may mắn được chọn mặt gửi vàng cho phim bom tấn thì cát sê của họ có thể nhỉnh hơn một chút, ví như đạo diễn Jordan Vogt-Roberts nhận 750.000 USD cho Kong: Skull Island.

