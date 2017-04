Kong: Skull Island là bộ phim kinh phí lớn đầu tiên của đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts. Anh chính là người có công lớn mang đoàn phim Hollywood có quy mô “khủng” tới Việt Nam để ghi hình cho tác phẩm. Sau gần một tháng trình chiếu, Kong: Skull Island đã thu về hơn 550 triệu USD, đứng thứ tư trong số những phim ăn khách nhất phòng vé thế giới vào năm 2017 (tính đến thời điểm này).



Với thành công nói trên, nhiều người nghĩ rằng vị đạo diễn trẻ tuổi này sẽ “được đà lấn tới”, tiếp tục đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các bộ phim về quái vật của Warner Bros. Nhưng trong buổi phỏng vấn mới đây với Screen Junkies News, Jordan Vogt-Roberts khiến khán giả ngạc nhiên với quyết định trái ngược của mình.

Khi được người dẫn chương trình hỏi cảm nghĩ về “bom tấn” đầu tiên trong sự nghiệp, nhà làm phim cho biết: “Tôi rất tự hào về bộ phim mình đã làm ra, tự hào về cách mọi người đón nhận nó và gọi đây là một tác phẩm thật khác lạ, một “bom tấn” kiểu mới. Tôi cũng cảm ơn Warner Bros. và Legendary vì đã cho tôi cơ hội để cộng tác với những người thật tuyệt vời”.

Đề cập đến việc liệu anh có hứng thú với những dự án quái vật tiếp theo của Warner Bros. hay không, vị đạo diễn này lắc đầu: “Tôi nghĩ tôi đã hoàn thành xong việc với những con quái vật. Dù rất tự hào về bộ phim mình đã làm ra nhưng tôi cho rằng mình không thể tiếp tục với Kong vs Godzilla. Thời điểm này thật khó khăn cho tôi”.

Vũ trụ quái vật (MonsterVerse) là tham vọng của Warner Bros., nhằm tạo ra một thế giới điện ảnh bao gồm các quái vật đình đám nhất của hãng này như khỉ Kong, Godzilla, sâu bướm khổng lồ Mothra, khủng long bay Rodan và khủng long 3 đầu King Ghidorah, để cạnh tranh với các “vũ trụ điện ảnh” nổi tiếng như Marvel hay DC.

MonsterVerse khởi động bằng “bom tấn” Godzilla (2014) của đạo diễn Gareth Edwards và Kong: Skull Island là tác phẩm mới nhất nằm trong thương hiệu này. Hiện Warner Bros. đã lên kế hoạch để sản xuất những bộ phim tiếp theo cũng lấy chủ đề quái vật.

Trong thời gian tới, khán giả sẽ được thưởng thức thêm một tác phẩm nữa về Godzilla với tên gọi Godzilla: King of the Monsters, dự kiến phát hành năm 2019. Trong khi đó, dự án hội tụ hai quái thú này là Kong vs Godzilla dù đã được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2020 nhưng vẫn đang ráo riết tìm kiếm đạo diễn.

Thiên Minh