Trong quá trình quảng bá Kingsman: The Golden Circle, dự kiến ra rạp ngày 22.9, đạo diễn Matthew Vaughn đã chia sẻ về việc làm phim. Theo đó, Matthew Vaughn tỏ ra hứng thú khi nhắc đến Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng).



Hồi năm 2015, Matthew Vaughn tham gia dự án này với vai trò nhà sản xuất. Đây là phim ông yêu thích nhất bất chấp thực tế bộ phim gánh chịu thất bại nặng nề. Tuy nhiên, Matthew Vaughn chưa chấp nhận từ bỏ Bộ tứ siêu đẳng. Đạo diễn nổi tiếng mong muốn sẽ được thử làm mới tác phẩm, để lại một lần nữa đưa nó đến với khán giả màn bạc.

Nam đạo diễn chia sẻ trên Cinemablend rằng nếu làm Fantastic Four sẽ tham khảo ý kiến đóng góp và rút kinh nghiệm từ những bình luận tiêu cực dành cho phim cách đây hai năm.

Matthew Vaughn “cảm thấy có nghĩa vụ” phải làm lại phim Fantastic Four để xin lỗi tất cả khán giả không thấy nó hay. “Một trong những phim yêu thích của tôi là Fantastic Four, vì vậy có thể một ngày nào đó tôi sẽ thử và khắc phục sai lầm", vị đạo diễn nói.

Fantastic Four (2015) được cho là một phim siêu anh hùng thuộc loại dở nhất những năm gần đây. Matthew Vaughn tất nhiên nhận ra điều này, đặc biệt khi ông chẳng xa lạ gì với thể loại siêu anh hùng bởi từng là đạo diễn, viết kịch bản, sản xuất Kick-Ass (2010, 2013), X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014), Fantastic Four (2015)...

Matthew Vaughn không giải thích chi tiết về việc sẽ tiếp tục dự án Bộ tứ siêu đẳng như thế nào nhưng khán giả hi vọng ông sẽ ngồi ở ghế đạo diễn chứ không phải chỉ giữ vai trò sản xuất như trước.

Tạ Ban