Ngày 5.2, đại diện của cựu cầu thủ bóng đá David Beckham đã chính thức lên tiếng về vụ việc những bức thư điện tử được cho rò rỉ từ tài khoản của mình, "tố" ông bố bốn con lợi dụng các hoạt động từ thiện của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) để đánh bóng tên tuổi và sâu xa hơn là giành lấy tước hiệu Hiệp sĩ từ Hoàng gia Anh.

“Câu chuyện này đều dựa trên những tư liệu lỗi thời, bị tin tặc đánh cắp rồi đưa ra khỏi ngữ cảnh và gửi từ một tài khoản thư điện tử cá nhân của bên thứ ba. Mọi thông tin đã bị bóp méo một cách cố tình”, người này cho biết trong một thông báo.

“David Beckham và UNICEF có mối quan hệ hắn bó trong những hoạt động hỗ trợ trẻ em hơn 15 năm qua. Hơn nữa, quỹ David Beckham 7 đã quyên góp được hàng triệu bảng Anh cũng như giúp đỡ rất nhiều trẻ em cơ nhỡ từ khắp nơi trên thế giới. Anh ấy đã dành nhiều tâm huyết và sức lực để phát triển quỹ và sẽ tiếp tục công việc trong thời gian tới. David và UNICEF có quyền tự hào về những gì họ đã và sẽ tiếp tục làm cùng nhau và để chúng tự nói lên sự thật”, đại diện này nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phía UNICEF cũng đã lên tiếng bênh vực David Beckham và bày tỏ niềm tự hào khi được làm việc cùng cựu đội trưởng tuyển Anh: “Bên cạnh việc dành nhiều thời gian, sức lực và hỗ trợ để giúp nâng cao nhận thức và gây quỹ cho UNICEF vì trẻ nhỏ, David cũng có đóng góp cá nhân đáng ghi nhận”.

Từ xưa đến nay, David Beckham là một trong những ngôi sao sân cỏ nổi tiếng với những hoạt động từ thiện. Anh là đại sứ thiện chí của UNICEF từ năm 2005 và đã tham gia nhiều chiến dịch từ thiện ở những nơi có đời sống khó khăn để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách như ô nhiễm môi trường, tình trạng suy dinh dưỡng, nhiễm HIV ở bà mẹ và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, những hình ảnh tốt đẹp mà cầu thủ 42 tuổi này đã và đang xây dựng trong nhiều năm qua có nguy cơ bị sụp đổ bởi những thư điện tử phát tán từ trang Football Leaks, sau đó được các tờ báo uy tín ở châu Âu đăng tải vào ngày 4.2 vừa qua. Những bức thư này cho thấy nhiều đoạn hội thoại của anh và đại diện truyền thông Simon Oliveira bàn bạc về việc tham gia nhiều hoạt động từ thiện để nhanh chóng nhận được tước Hiệp sĩ của quê nhà.

Năm 2003, David Beckham từng được phong tước OBE (Officer of the Order of the British Empire). Đây là tước hiệu xếp thứ tư trong hệ thống tước hầu gồm 5 bậc của Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, phải được phong lên cấp thứ ba là CBE (Commander of the Order of the British Empire), Beckham mới được gọi là Sir David Beckham (Ngài David Beckham).

Thiên Minh