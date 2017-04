Năm 2016, cả nước đã in 29.390 đầu sách với hơn 328 triệu bản in, đạt doanh thu 3.918 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2015). Sách bán chạy vẫn tập trung ở dòng sách văn học, sách kỹ năng dành cho giới trẻ. Các tác giả có sách bán chạy hiện nay là Nguyễn Nhật Ánh, Hamlet Trương, Tuệ Nghi, Anh Khang...