Một số giải thưởng quan trọng tại People’s Choice Awards 2017: Mảng điện ảnh: Phim được yêu thích nhất: Finding Dory Nam diễn viên được yêu thích nhất: Ryan Reynolds Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Jennifer Lawrence Phim hành động được yêu thích nhất: Deadpool Nam diễn viên hành động được yêu thích nhất: Robert Downey Jr. Nữ diễn viên hành động được yêu thích nhất: Margot Robbie Giọng lồng tiếng phim hoạt hình được yêu thích nhất: Ellen DeGeneres Phim hài được yêu thích nhất: Bad Moms Nam diễn viên hài được yêu thích nhất: Kevin Hart Nữ diễn viên hài được yêu thích nhất: Melissa McCarthy Phim chính kịch được yêu thích nhất: Me Before You Nam diễn viên chính kịch được yêu thích nhất: Tom Hanks Nữ diễn viên chính kịch được yêu thích nhất: Blake Lively Phim giật gân được yêu thích nhất: The Girl on the Train Biểu tượng màn ảnh: Johnny Depp Mảng âm nhạc: Bài hát được yêu thích nhất: Can’t Stop the Feeling (Justin Timberlake) Nam ca sĩ được yêu thích nhất: Justin Timberlake Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Britney Spears Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Fifth Harmony Album được yêu thích nhất: If I’m Honest - Blake Shelton Ca sĩ đột phá được yêu thích nhất: Niall Horan Ca sĩ Pop được yêu thích nhất: Britney Spears Ca sĩ Hip-hop được yêu thích nhất: G-Eazy Ca sĩ R&B được yêu thích nhất: Rihanna Nam ca sĩ đồng quê được yêu thích nhất: Blake Shelton Nữ ca sĩ đồng quê được yêu thích nhất: Carrie Underwood Mảng truyền hình: Chương trình truyền hình được yêu thích nhất: Outlander Cuộc thi truyền hình được yêu thích nhất: The Voice Người dẫn chương trình truyền hình ban ngày được yêu thích nhất: Elle DeGeneres Người dẫn chương trình truyền hình ban đêm được yêu thích nhất: Jimmy Fallon