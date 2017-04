Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên Đài PT-TH Nghệ An. Đến chiều qua, một sân khấu lớn ngang 50 m, cao 22 m, với 22 màn hình led lớn hiện đại đã được dựng lên hoành tráng ở quảng trường Bình Minh. Màn hình led tròn giữa sân khấu là hình ảnh một mặt trời trên bãi biển - cũng là biểu tượng của Cửa Lò, mang thông điệp về sự khởi sắc, hội tụ và tỏa sáng của đô thị du lịch biển này. Hai bên cánh sân khấu là những màn hình led cao, thiết kế hình ảnh cánh buồm no gió thể hiện ước mơ, khát vọng vươn cao, vươn xa của đô thị biển.



Trên nền sân khấu gợi nhiều cảm xúc như thế, đạo diễn Trần Vi Mỹ quyết định dựng một chương trình ca nhạc kết hợp hoạt cảnh sân khấu với điện ảnh. Những thước phim mà đội ngũ làm phim chuyên nghiệp miệt mài vẽ, dựng trong suốt 6 tháng qua sẽ được sử dụng để chiếu trên màn hình, tương tác với phần múa, hát của các nghệ sĩ, diễn viên trong nhiều tiết mục.

Với mong muốn quảng bá, lan tỏa sâu rộng những giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đến khách nội địa và quốc tế, trong mùa lễ hội năm nay, UBND tỉnh Nghệ An và UBND TX.Cửa Lò đã có sự đầu tư lớn cho lễ khai mạc và giao cho Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện. Đạo diễn Trần Vi Mỹ, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Anh Khoa... và hơn 150 ca sĩ, nghệ sĩ đã dốc sức tập luyện suốt hơn 1 tháng qua cho từng tiết mục, với mong muốn tạo ra dấu ấn đẹp cho tổng thể chương trình.

Chiều tối 28.4, hầu hết các ca sĩ đã có mặt tại Cửa Lò để chạy ráp sân khấu và tổng duyệt. Đông đảo người dân Cửa Lò, Nghệ An cũng kéo đến xem chật kín quảng trường Bình Minh và dành nhiều tràng vỗ tay cho các nghệ sĩ, khiến cho không khí náo nức như diễn thật.

Cặp song ca Hoàng Hải - Ái Phương lần đầu thể hiện ca khúc Biển và ánh trăng trên một sân khấu độc đáo: đạo diễn đã sử dụng kỹ thuật kéo mô hình ánh trăng bằng cáp treo từ dưới sân khấu lên cao, tỏa sáng lung linh trên mặt biển. Thêm vào đó, phần múa tương tác với màn hình và ánh trăng của hai diễn viên hóa thân thành chú Cuội - chị Hằng rất duyên dáng, lạ mắt, khiến khán giả thích thú. Tiết mục Tổ quốc gọi tên mình do ca sĩ Đức Tuấn và 50 diễn viên múa biểu diễn, với khí thế hừng hực, truyền lửa cho người xem qua những ngọn đuốc trên tay các diễn viên được nhân rộng lên thành hàng ngàn ngọn đuốc trên 20 màn hình led lớn trên sân khấu. Khung cảnh bến cảng, làng chài được tái hiện một cách lãng mạn trên sân khấu trong tiết mục Sao biển của ca sĩ Cẩm Vân… Không chỉ vậy, chương trình còn có nhiều phần biểu diễn trẻ trung, sôi động của các ca sĩ trẻ. Màn múa bóng với hình ảnh Bác Hồ trên quê hương Nam Đàn, Nghệ An trong ca khúc Từ làng sen (sáng tác Phạm Tuyên) do ca sĩ Bùi Lê Mận và 30 diễn viên múa biểu diễn, ca khúc Điệu ví - giặm là em thể hiện bởi hai ca sĩ xứ Nghệ: Đăng Thuật - Trần Trang được khán giả xem tổng duyệt vỗ tay nồng nhiệt.

Nhằm tạo dấu ấn đặc biệt, ban tổ chức đã đặt hàng nhạc sĩ Lê Quang viết riêng một ca khúc mới về biển Cửa Lò để trình diễn trong chương trình lần này. Biển và khát vọng được nhạc sĩ Việt Anh hòa âm phối khí, nhạc trưởng Trần Nhật Minh dựng dàn bè hợp xướng sẽ lần đầu tiên được hát trên sân khấu trong đêm khai mạc qua phần trình bày của ca sĩ Đan Trường.

Chương trình lễ khai mạc du lịch Cửa Lò chủ đề Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng do UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo, UBND TX.Cửa Lò tổ chức và Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Võ Hạ Trâm, Ái Phương, Bùi Lê Mận, Trần Trang, Thu Hằng, Tố Ny, Đinh Trang, Đan Trường, Đức Tuấn, Hoàng Hải, Quốc Thiên, Đăng Thuật; MC: siêu mẫu Thu Hằng; vũ đoàn ABC, HBSO Dance... Chương trình được sự tài trợ chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đồng tài trợ: bia Hà Nội, khách sạn Summer Cửa Lò.

Phan Cao Tùng