Nhờ bản phối này, ngày càng nhiều fan hâm mộ của “hoàng tử nhạc pop” nói riêng và tín đồ âm nhạc trên toàn thế giới nói chung biết tới Despacito rồi tìm nghe giai điệu gốc. Theo Billboard, vào giai đoạn cao điểm, MV Despacito có thể đạt tới trên 20 triệu lượt xem/ngày. Hiện con số ấy giảm còn 8 triệu nhưng vẫn đủ giúp siêu phẩm này thống trị bảng xếp hạng những video đạt nhiều lượt xem nhất trong thời gian dài tới.

Xếp sau Despacito vẫn là MV See you again, nhạc phim Fast & Furious 7 với 3,1 tỉ lượt xem, Gangnam Style của Psy với 2,97 tỉ lượt xem, Sorry của Justin Bieber với 2,79 tỉ lượt xem và Uptown Funk của Mark Ronson - Bruno Mars với 2,7 tỉ lượt xem.