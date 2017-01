Slipt là tác phẩm kinh dị mới nhất có sự góp mặt của ngôi sao người Scotland James McAvoy, nam diễn viên nổi tiếng với vai Giáo sư X trong sê ri phim X-Men. Vào ngày 11.1 vừa qua, trong chuyến đi vòng quanh thế giới để quảng bá cho dự án điện ảnh này, nam diễn viên đã có dịp đặt chân tới thành phố Milan, nước Ý để giao lưu với người hâm mộ tại đây.

Tại sự kiện, chàng “dị nhân” chia sẻ rằng anh đã trải qua một quá trình tập luyện gắt gao và bài bản trong vòng 5 tuần trước khi bộ phim khởi quay để đạt được hình thể theo yêu cầu của đạo diễn.

Vốn không phải là mẫu diễn viên có thân hình vạm vỡ như các sao hành động Hollywood, mỗi ngày James McAvoy đã phải tiêu thụ một lượng thức ăn “khủng” tương đương 5.000-6.000 calo và tập luyện với các bài tập sử dụng tạ nặng dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó James McAvoy còn cho biết anh lấy cảm hứng từ “kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger để rèn luyện thể hình lý tưởng cho vai diễn trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhờ vậy, sau một thời gian cố gắng, nam diễn viên đã có thể tự tin với những cảnh quay cận cơ bắp của mình.

Ngoài đòi hỏi về mặt hình thể, vai diễn về một nhân vật mắc chứng rối loạn đa nhân cách trong Split còn là một sự thách thức không nhỏ với khả năng diễn xuất của James McAvoy. Tuy là một diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng James cũng đã cẩn thận đầu tư rất nhiều công sức tìm tòi để có thể hoàn thành vai diễn khó nhằn nói trên.

Split là phim kinh dị mới của hãng Universal, có nội dung phim xoay quanh Kevin (James McAvoy), một người có 23 nhân cách khác nhau trong một cơ thể. Ở Kevin tồn tại một nhân cách ác quỷ luôn muốn điều khiển và thống trị những nhân cách còn lại. Sau khi bị điều khiển và bắt cóc 3 thiếu nữ, anh đã khám phá ra một cuộc đấu tranh sống còn giữa những nhân cách bên trong cơ thể mình và từ đó bức tranh đa diện về nhân cách của mỗi con người dần dần được hé lộ.

Phim do đạo diễn gốc Ấn M. Night Shyamalan đảm nhiệm vị trí đạo diễn kiêm biên kịch. Đây cũng là người quen mặt với khán giả qua những bộ phim mang màu sắc kinh dị đình đám như The Sixth Sense, The Visit. Ngoài James McAvoy, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ triển vọng gồm Anya Taylor-Joy, Harley Lu Richardson, Jessica Sula. Split dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 17.2.

Thiên Minh

Ảnh: CGV cung cấp