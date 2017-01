Tập đầu tiên bộ truyện tranh Địa ngục môn của tác giả Can Tiểu Hy (tên thật: Phan Cao Hà My) vừa đoạt giải thưởng truyện tranh quốc tế (International Manga Award) lần thứ 10, một trong những giải thưởng truyện tranh thường niên uy tín trên thế giới do Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao tặng.