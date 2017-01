Trong phim Chạy đi rồi tính, Diễm My hóa thân thành phụ nữ lớn hơn mình chục tuổi ngoài đời, tạo hình lúc diêm dúa rẻ tiền, lúc tàn tạ già nua.



Các phục trang trong phim cũng khá "sến". Quan trọng hơn, cô phải tập luyện nhiều để những hành động như cầm tăm xỉa răng, gác chân lên ghế, chỉ thẳng vào mặt chồng, hất đổ chén cơm... toát lên tính cách của một phụ nữ xuất thân từ tầng lớp bình dân. Sau nhiều năm theo đuổi cùng một hình ảnh nhân vật đẹp đẽ, hoàn mỹ, vai diễn này mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đáng giá cho người đẹp 9x.

Diễm My tâm sự: “Tôi biết từ trước đến nay, nhiều nhà sản xuất và đạo diễn thường tìm đến mình là do họ muốn kiếm một nhân vật xinh đẹp như trong kịch bản hơn là một diễn viên có khả năng hóa thân vào nhân vật. Với phim Chạy đi rồi tính, tôi từng sốc khi hai anh đạo diễn nói rằng họ không cần Diễm My đẹp mà chỉ cần Diễm My hóa thân trọn vẹn cho vai diễn. Đây là dự án đặc biệt với một vai diễn khá nặng ký, đó là lý do suốt gần một năm qua, tôi đã không tham gia dự án phim nào”.

Chạy đi rồi tính đánh dấu lần hợp tác thứ hai của Diễm My 9X với hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito sau dự án phim Gái già lắm chiêu rất thành công về doanh thu vào năm 2016, bộ phim đã đưa Diễm My 9X thoát khỏi cái mác “bình bông di động”.

Sau khi phim đóng máy, Diễm My cho hay cô mất nhiều thời gian để quay trở lại với hình tượng đằm thắm, dịu dàng, thanh lịch để tiếp tục công việc sắp tới.

Thùy Linh