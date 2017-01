Theo các thống kê chi tiết trên The-numbers, hoạt động kinh doanh phòng vé đi từ con số hơn 1,4 tỉ vé trong năm 2006 để rồi tuột dốc dần xuống còn hơn 1,3 tỉ vé trong năm 2016. Trong vòng 10 năm qua, số lượng vé bán ra giảm đi trong khi doanh thu tại các rạp trên thị trường Mỹ vẫn tăng mạnh đáng kể, từ 9,1 tỉ USD năm 2006 lên 11,2 tỉ USD năm 2016. Lý giải cho điều này chính là giá vé tăng đến 30% trong 10 năm qua, trung bình từ 6,5 USD/vé lên 8,4 USD/vé như hiện nay.

Lượng người mua vé giảm đi nhưng không nói được điều gì về sức hút kém của nghệ thuật thứ bảy. Theo Variety, lượng tải lậu đã gây “thất thoát” nặng nề doanh thu hằng năm, khi mà phim vừa ra rạp đã có bản lậu trên các trang web khác nhau. Đơn cử như Deadpool, phim đứng thứ 6 trong top những phim có doanh thu nội địa (tại Mỹ) năm 2016 với tổng cộng 363,1 triệu USD ở Mỹ và 783 triệu USD toàn cầu chính là phim bị tải lậu nhiều nhất năm qua. Ông Koleman S. Strumpf, một nhà kinh tế học người Mỹ, chia sẻ trên Wall Street Journal rằng các bản lậu trái phép gây ảnh hưởng đến doanh thu phòng chiếu với trung bình 3% tổng doanh thu các bộ phim.

Mặc dù vậy, các nhà làm phim thì vẫn đầu tư hết mình trong việc sáng tạo, một mặt nhằm cống hiến về nghệ thuật, chăm chút cho đứa con tinh thần, mặt khác là nuôi sống bản thân. Nếu nói về doanh thu thuộc hàng top của các phim qua từng năm sẽ thấy rằng số tiền thu vào vẫn chưa nói lên hết được chất lượng của bộ phim và cả gu thay đổi xoành xoạch của người xem.

Những phim có doanh thu cao nhất trong vòng 10 năm qua trải đủ các thể loại như super hero (siêu anh hùng), action (hành động), historical fiction (dã sử), science fiction (khoa học viễn tưởng)… Đó đều là những "bom tấn" với kinh phí đầu tư lớn. Năm 2006, khuynh đảo phòng vé là Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Fantasy với doanh thu quy đổi ở thời điểm hiện tại là 1,066 tỉ USD. Năm 2007, phần tiếp theo cũng đánh bật các tác phẩm khác, mang về 963 triệu USD cho nhà sản xuất. Năm 2008, ngôi vương thuộc về The Dark Knight với 1,003 tỉ USD, để rồi đột phá trong năm 2009 là Avatar với 2,777 tỉ USD. Phim hoạt hình lên ngôi trong các năm 2010 với Toy Story 3 - 1,067 tỉ USD, năm 2013 với Frozen - 1,276 tỉ USD. Còn lại là khoa học viễn tưởng và siêu anh hùng, với Harry Potter and the Deathly Hallows phần 2 - 1,341 tỉ USD năm 2011, Transformers: Age of Extinction - 1,104 tỉ USD năm 2014, Star Wars: The Force Awakens - 2,068 tỉ USD năm 2015 và Captain America: Civil War - 1,153 tỉ USD trong năm vừa qua.