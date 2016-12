Chương trình đưa khán giả đến với những vùng miền, nền văn hóa khác nhau qua âm nhạc. Trong đó, vị khách đặc biệt - nữ diễn viên Zinaida Kirienko sẽ mang đến những câu chuyện từ nước Nga.

Tháng 11 vừa qua, bà Zinaida Kirienko trở lại Việt Nam tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội. Bà chia sẻ, bà từng đến Việt Nam 2 lần và vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà vẫn còn nhớ kỷ niệm: “Bác Hồ đặt cho tôi tên tiếng Việt là Hồng, với ý nghĩa tôi cũng đẹp tựa như bông hồng. Điều đó làm tôi rất xúc động”. Bộ phim Sông Đông êm đềm không chỉ được đón nhận khi trình chiếu ở Liên Xô (cũ) mà ngay tại Việt Nam trong thế kỷ trước. “Tôi vẫn nhớ những du học sinh Việt Nam ở Liên Xô (cũ) đã yêu thích bộ phim như thế nào và họ đã dành cho đoàn làm phim những tình cảm rất tốt đẹp”, bà Zinaida Kirienko cho hay.

Đạo diễn Đạo diễn Phạm Hoàng Nam sẽ đưa khán giả qua những không gian, ở đó cũng là những miền âm nhạc khác nhau. Giám đốc âm nhạc của Chào 2017 do nhạc sĩ Đỗ Bảo đảm nhận. Các ca khúc, trong đó đa phần là những bản tình ca, được làm mới lại với những bản mashup.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình: Thanh Lam, Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Ái Phương, Uyên Linh. Trong đó, nhiều tiết mục được dàn dựng đặc sắc như ca sĩ Thu Phương và Ái Phương cùng kết hợp với ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tùng Dương xuất hiện với One moment in time, Uyên Linh với Skyfall, Hồng Ngọc Hà với Je t’aime, Thu Minh với Power of love, Phương Linh với làn điệu quan họ Đào liễu…

Chương trình phát sóng vào lúc 20 giờ 15, ngày 1.1.2017 trên kênh VTV1.

Ngọc An