Vào tháng 11.2016, kênh Her Voice đã công bố hợp tác với Discovery. Her Voice đã Việt hóa và phát hành nhiều chương trình đặc sắc của TLC - kênh truyền hình thuộc hệ thống Discovery như: Dare to wear (Thay đổi, bạn dám không?), Brides gone styled (Thách thức cô dâu), Candy queen (Nữ hoàng kẹo ngọt)…

Sau đó, Discovery mong muốn tiếp tục kết hợp cùng đơn vị sản xuất của Việt Nam để phát triển đầu tư vào những nội dung dành cho đối tượng phụ nữ. Phim sitcom Ai mới là bà chủ? ra đời là một bước khởi đầu cho việc đầu tư phát triển các nội dung giải trí mang tầm quốc tế tại Việt Nam.

Nội dung bộ phim này xoay quanh đề tài về cuộc sống của các gia đình hiện đại, những mối quan hệ như bạn bè, vợ chồng, hàng xóm, đặc biệt là mối quan hệ giữa người giúp việc và chủ nhà. Mỗi tập sitcom Ai mới là bà chủ? có thời lượng khoảng 20 đến 25 phút. Mỗi phần kể một câu chuyện, một tình huống éo le xảy ra trong các gia đình, với sự góp mặt của ba diễn viên hài Nam Thư, Kiều Linh, Puka.

Đảm nhận vai trò đạo diễn của phim là Bùi Nam Yên, người có hơn 15 năm kinh nghiệm và đã thực hiện gần 30 bộ phim như: Theo đuổi ánh bình minh, Dòng sông thương nhớ, Sống để chuộc lỗi, Người đứng trong gió...

Bắt đầu từ ngày 7.7, Ai mới là bà chủ? sẽ phát sóng trên kênh YouTube riêng của Her Voice.

Hồng Nhi

Ảnh: Chụp màn hình