Đọc Trái tim có hình hộ khẩu của Dương Thành Truyền

Từng làm việc chung tại So you think you can dance, Trấn Thành vui mừng gặp lại Hoàng Thùy Linh tại sự kiện. Anh trêu chọc nữ đồng nghiệp bằng cách chắp tay khúm núm trước 'nhan sắc nữ thần' của cô.