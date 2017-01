Là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật có lượng người theo dõi cao thứ ba trên thế giới, chỉ sau Oscar và giải Grammy, Quả cầu vàng được xem là một trong những lễ trao giải uy tín, tôn vinh những tác phẩm, cá nhân đã có đóng góp quan trọng vào nền điện ảnh thế giới trong một năm qua.



Với nhiều nét tương đồng với lễ Oscar, đặc biệt là sự trùng khớp trong các hạng mục trao giải (trừ việc Oscar không có các đề cử cho hạng mục truyền hình và bổ sung các hạng mục kỹ thuật) thì Quả cầu vàng luôn được coi là một giải tiền Oscar quan trọng và là kết quả đáng để Viện Hàn lâm tham khảo.

Mùa giải thưởng năm 2017 đã bắt đầu và Quả cầu vàng đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng. Liệu danh sách giải thưởng của lễ trao giải này sẽ “ứng nghiệm” bao nhiêu tới đề cử của Oscar sẽ được công bố vào ngày 24.1 tới?

La La Land, Moonlight chắc suất đề cử

Với việc đại thắng 7 trên cả 7 đề cử, La La Land không chỉ lập kỷ lục là phim có nhiều giải thưởng nhất trong một kỳ Quả cầu vàng mà còn củng cố thêm vị trí của tác phẩm trong danh sách các bộ phim sẽ tranh tài tại hạng mục Phim xuất sắc nhất Oscar.

Tuy nhiên, nếu việc lọt vào top đề cử của La La Land là chuyện có thể dự đoán được thì khả năng bộ phim nhạc kịch của đạo diễn Damien Chazelle chạm tay vào chiếc tượng vàng danh giá vẫn là một ẩn số lớn bởi tác phẩm về đề tài đồng tính Moonlight mới là ứng cử viên số một cho hạng mục này.

Đến với Quả cầu vàng cùng 6 đề cử, Moonlight lại ra về chỉ với một tượng vàng nhưng đó lại là hạng mục cực kỳ quan trọng: Phim xuất sắc thể loại chính kịch. So với chiến thắng của La La Land tại giải Phim xuất sắc thể loại hài/nhạc kịch thì tượng vàng của Moonlight được đánh giá cao hơn bởi “khẩu vị” của các nhà chuyên môn trong Viện Hàn lâm Mỹ thường thiên về những bộ phim mang màu sắc u tối, chạm vào những đề tài gai góc và nhạy cảm của xã hội.

Bên cạnh đó, đường đua tới Oscar năm nay rất có thể một lần nữa lại là cuộc đua tam mã. Nếu năm 2016 vừa qua chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt trên từng hạng mục của 3 bộ phim là Spotlight, The Revenant và The Big Short thì năm nay, ngoài hai cái tên gây chú ý trên thì thêm một ứng cử viên “nặng ký” nữa sẽ góp mặt vào đường đua năm này là Manchester by the Sea.

Tác phẩm tâm lý gia đình của đạo diễn Kenneth Lonergan dù không đạt được giải nhưng cũng kịp sở hữu một đề cử phim chính kịch tại Quả cầu vàng và đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch.

Các hạng mục cá nhân trở nên khó lường

Vốn không chia ra hai thể loại chính kịch và hài/nhạc kịch như Quả cầu vàng nên cơ hội để rất nhiều nữ diễn viên có diễn xuất đỉnh cao trong năm nay góp mặt vào danh sách 5 người được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar đang ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Cộng thêm việc Hiệp hội các nhà báo nước ngoài tại Hollywood (HPFA) trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch cho minh tinh nước Pháp Isabelle Huppert của bộ phim Elle lại khiến cục diện của đề cử càng thêm khó đoán bởi các thành viên của Viện Hàn lâm Mỹ vốn ít khi ưu ái những diễn viên không mang quốc tịch Mỹ.

Như vậy, căn cứ theo đề cử và kết quả của Quả cầu vàng, tham khảo nhận xét của giới chuyên môn cũng như kết quả của các giải tiền Oscar khác thì ngoài Isabelle Huppert, những người đẹp có cơ hội đặt chân vào hạng mục cá nhân này có thể là Emma Stone (ngôi sao thắng giải Nữ diễn viên chính cho thể loại hài/nhạc kịch), Natalie Portman với Jackie, Amy Adams với Arrival, Meryl Streep trong Florence Foster Jenkins, Annette Bening trong 20th Century Women.

Trong khi đó, không đông đúc như mảng đề cử dành cho nữ, hạng mục diễn xuất chính dành cho nam diễn viên năm nay lại gặp phải tình trạng “thiếu người” bởi không có nhiều nhân tố được đánh giá cao. Trong đó, Casey Affleck của Manchester by the Sea đang là ứng cử viên tiềm năng nhất để lọt vào đề cử của hạng mục sau khi giành giải Nam chính xuất sắc thể loại chính kịch.

Bên cạnh đó, Denzel Washington của Fences và Ryan Gosling của La La Land (vừa nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/nhạc kịch) sẽ là hai đối thủ đáng gờm khác của Casey Affleck trong danh sách đề cử trên.

Ở hạng mục diễn xuất phụ, nếu như Viola Davis, ngôi sao của Fences gần như nắm chắc suất góp mặt vào đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và thậm chí là đoạt giải này ở Oscar sau khi chiến thắng tại Quả cầu vàng thì ở hạng mục tương tự dành cho nam lại là cuộc đua khó lường nhất.

Ngay từ khi công bố đề cử, hội đồng chuyên môn của HPFA đã gây tranh cãi khi đưa Aaron Taylor-Johnson của Nocturnal Animals vào danh sách. Và trong lễ trao giải vừa diễn ra hôm qua thì càng bất ngờ hơn khi chàng diễn viên mới 26 tuổi này lại là người được xướng tên. Trước đó anh thậm chí còn không nhận được đề cử giải thưởng từ Hiệp hội Diễn viên nhà nghề Mỹ (SAG) và được cho là khó có cơ hội lọt vào danh sách tranh tài của Oscar 2017.

Đối thủ của Aaron Taylor-Johnson là Mahershala Ali của Moonlight và Jeff Bridges của Hell or High Water, là những ứng cử viên được truyền thông đánh giá cao. Tuy nhiên ”30 chưa phải Tết” và cơ hội tới Oscar vẫn luôn chia đều cho những ngôi sao này.

Tình hình một số hạng mục quan trọng khác

Việc HPFA trao giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất cho Zootopia một lần nữa củng cố thêm đường đua đến ngôi vương của tác phẩm từ nhà Walt Disney. Trước đó, không chỉ trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm mà Zootopia còn nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn về nội dung nhân văn.

Sẽ không ngạc nhiên nếu Zootopia lọt vào danh sách đề cử phim hoạt hình năm nay của Viện Hàn lâm Mỹ. Tuy nhiên, để đến được với tượng vàng thì có lẽ bộ phim phải vượt qua nhiều đối thủ tiềm năng không kém khác như Kubo and the Two Strings, Moana, Sing, Finding Dory... Khán giả quan tâm tới hạng mục này có thể tham khảo kết quả của giải phim hoạt hình lớn nhất năm Annie sẽ được công bố vào ngày 4.2 tới. Lịch sử đã chứng minh phim chiến thắng tại Annie có rất nhiều cơ hội để được vinh danh tại Oscar.

Ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, giải thưởng của Quả cầu vàng năm nay và đề cử cho Oscar sắp tới sẽ chẳng liên quan gì tới nhau bởi Elle, bộ phim được HPFA trao giải đã bị loại khỏi danh sách 9 tác phẩm bước vào vòng bán kết của Oscar. Hiện chỉ còn 2 trong số 5 đề cử của Quả cầu vàng là Toni Erdmann của Đức và The Saleman của Iran vẫn còn trụ lại để tiếp tục cuộc đua. Dĩ nhiên, đây cũng là hai tác phẩm được báo chí đánh giá sẽ rộng đường tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là hạng mục trùng khớp của hai giải thưởng. Nếu kết quả trao cả hai giải Ca khúc trong phim xuất sắc và Nhạc nền xuất sắc cho tác phẩm La La Land tại Quả cầu vàng được thành viên Viện Hàn lâm cân nhắc thì bộ phim độc lập này sẽ là đối thủ rất mạnh tại mảng nhạc phim.

Thiên Minh