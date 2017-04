Tháng 6.2016, bộ đôi nhạc sĩ là Martin Harrington, Thomas Leonard đệ đơn lên tòa án kiện Ed Sheeran ăn cắp ý tưởng từ ca khúc Amazing để tạo nên bản hit đình đám Photograph và đòi bồi thường 20 triệu USD. Sau gần một năm giải quyết, mới đây nam ca sĩ 26 tuổi đã đoạt được thỏa thuận với 2 tác giả nói trên.



Theo đó, trong văn bản chính thức được đệ lên tòa án vào đầu tuần này, bên nguyên đơn cho biết họ “chủ động rút đơn kiện”. Tuy nhiên, những thông tin chính xác về việc bồi thường hay cách thức dàn xếp từ hai phía không được tiết lộ.

Tờ E! News cho biết vụ kiện của Ed Sheeran bắt đầu khi hai nhạc sĩ là Martin Harrington, Thomas Leonard tới từ công ty HoloSongs đưa đơn lên tòa án Los Angeles, Mỹ để tố cáo giai điệu của Photograph và Amazing có nhiều điểm tương đồng. Đây là ca khúc được quán quân X-Factor Matt Cardle phát hành năm 2012.

Trong đơn nộp lên tòa án, hai nhạc sĩ đã chỉ ra nhiều chi tiết giống nhau giữa cấu trúc hợp âm, giai điệu và nhịp của hai bài hát. Được biết, luật sư của bên nguyên đơn trong vụ kiện này chính là Richard Busch, người rất nổi tiếng với việc giải quyết các nghi án đạo nhạc. Ông là đại diện pháp lý giúp gia đình cố nhạc sĩ Marvin Gaye chiến thắng trong vụ kiện chống lại nhà sản xuất âm nhạc Robin Thicke và ca sĩ Pharrell Williams năm 2015 vừa qua.

“Thân chủ của tôi là những nhạc sĩ chuyên nghiệp. Công việc là cuộc sống của họ và tôi cảm thấy họ đã tin tưởng giao cho tôi vụ quan trọng này. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về vụ kiện một cách sớm nhất", ông Richard Busch nói.

Photograph là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ hai mang tên X của Ed Sheeran. Sau khi ra mắt, bài hát đã bán được hơn 3,5 triệu bản trên toàn thế giới và xếp nhiều vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tác phẩm này còn được chọn làm nhạc phim Me before you do Emilia Clarke và Sam Claflin thủ vai chính.

Có nhiều thông tin cho biết ngoài vụ kiện này, Ed Sheeran cũng đang phải đối mặt với vụ kiện có liên quan đến ca khúc Thinking Out Loud, từng đạt giải Grammy.

Thiên Minh