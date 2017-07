Ở Hollywood, nhiều nữ diễn viên nổi tiếng vẫn có mức cát-sê thấp hơn nam giới. Theo Screen Rant, cát-sê của người đẹp Wonder Woman chỉ khoảng 300 ngàn USD, thấp hơn nhiều với con số 14 triệu USD của Henry Cavill khi thủ vai chính Man of Steel, dù cả hai ở xuất phát điểm như nhau lúc “chân ướt chân ráo” bước vào vũ trụ DC.

Từ năm 2015, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Jennifer Lawrence cũng từng lên tiếng về sự chênh lệch cát-sê giữa hai giới. Cô viết hẳn tâm thư gửi cho trang Lenny Letter với nhan đề “Tại sao tôi được trả ít tiền hơn các đồng nghiệp nam?”.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Out, Emma Stone lại cho biết nhiều bạn diễn nam chấp nhận được trả mức cát-sê ngang bằng cô. Nữ diễn viên tiết lộ: “Họ tự nguyện làm vậy cho công bằng. Chúng tôi cũng không hề bàn bạc gì trước”.

Hiện giờ người đẹp 28 tuổi cũng đang thủ vai chính trong bộ phim Battle of the Sexes, xoay quanh tay vợt nữ Billie Jean King. Năm 1973, trận so tài giữa bà và đồng nghiệp nam Bobby Riggs được báo chí gọi là “trận chiến giới tính”, khi Bobby Riggs công khai chế giễu phụ nữ không thể nào đánh bại đàn ông trong bộ môn quần vợt. Dù vậy, Billie Jean King đã chiến thắng ngoạn mục, biến Bobby Riggs trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hóa thân thành tay vợt nữ huyền thoại, Emma Stone chia sẻ: “Bà ấy là người luôn hướng đến bình đẳng, bình đẳng và bình đẳng trên mọi phương diện”.



Battle of the Sexes dự kiến ra rạp vào ngày 22.9. Dựa vào độ nóng của đề tài nữ quyền và thời điểm ra mắt, các chuyên gia dự đoán bộ phim sẽ là đối thủ nặng ký cho giải Oscar sắp tới.

Mai Anh