Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật) là dự án điện ảnh mà hãng Walt Disney sẽ cho ra mắt vào tháng 3.2017. Phiên bản live-action 3D được hãng làm lại từ bản hoạt hình hồi năm 1991. Về cốt truyện thì vẫn giữ nguyên, song các nhân vật trong phim cũng như một vài chi tiết nhỏ sẽ được làm mới. Trong phim, nữ diễn viên Emma Watson vào vai nàng Belle, còn vai Quái vật sẽ do nam tài tử gạo cội Dan Stevens (IV) đảm nhận. Ngoài ra phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Luke Evans vai Gaston, Kevin Kline vai Maurice…

Cũng ở buổi lễ vừa diễn ra hôm 8.1 (giờ Mỹ), khi những hình ảnh của đoạn clip lần lượt hiện ra trên màn hình, khán giả đã thích thú khi nghe được giọng ca chắc, khỏe và quyến rũ của nữ diễn viên người Anh với ca khúc mang tên Belle (Little Town). Ca khúc do Alan Menken và Howard Ashman sáng tác từng dùng cho bản điện ảnh năm 1991. Nhưng trong phiên bản 2017 này, ca khúc đã được phối lại sao cho hiện đại hơn và phù hợp với chất giọng của Emma Watson.

Đây là một vai diễn khá khó đối với ngôi sao sinh năm 1990 khi Beauty and the Beast thuộc thể loại nhạc kịch, đòi hỏi các diễn viên hát múa nhiều. Các vai diễn trước của Emma, đặc biệt là trong sê-ri phim Harry Potter, hầu như chưa xuất hiện một vai diễn nào mà cô phải hát nhiều hơn nói. Chia sẻ với báo chí, Emma nói rằng cô cảm thấy sợ hãi khi tham gia Beauty and the Beast và đây là một thử thách không hề nhỏ đối với mình.

Tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, nam diễn viên Luke Evans gọi Emma Watson trong phim là một phụ nữ “nóng nảy”, nhưng đồng thời cũng là một phụ nữ “tuyệt vời”. Ngoài ra, Luke còn chia sẻ thêm: “Tất thảy chúng ta đều biết Emma chính là Emma, một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy có chất giọng, cô ấy sử dụng chất giọng ấy rất có hiệu quả và tôi ngưỡng mộ cô ấy vì điều đó”. Bên cạnh đó, anh nói thêm: “Emma không chỉ là một công chúa của Disney, mà cô ấy làm được nhiều hơn những gì mà các cô công chúa Disney làm được”.

Bên cạnh giọng ca chắc, khỏe và đầy mê hoặc của mình trong đoạn clip ngắn vừa được công chiếu tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2017, tạo hình của Emma Watson mang đậm tính cổ điển khiến cho người xem nhớ đến vai diễn kinh điển của Julie Andrews trong phim The Sound of Music hồi năm 1995 của đạo diễn Robert Wise. Đó là cảnh Emma đứng hát trên ngọn đồi trong một chiếc váy màu xanh thôn dã.

Cũng tại buổi lễ Quả cầu vàng, hãng Walt Disney cũng đã tung poster phim đầy ấn tượng với đầy đủ các nhân vật trong phim. Beauty and the Beast dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 17.3 tới.

Thế Sang