Vòng xoáy ảo (The Circle) là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của "phù thủy" Emma Watson. Cô sẽ đồng hành cùng diễn viên gạo cội Tom Hanks trong một thế giới tương lai bị đặt dưới sự thống trị của công nghệ thông tin và kỹ thuật số.

Khi được tuyển vào làm tại The Circle, một trong số những tập đoàn truyền thông và công nghệ lớn nhất của thế giới, Mae (Emma Watson) đã nghĩ rằng đây thực sự là một cơ hội mà chắc cả đời chỉ tới một lần. Sau những thành công bước đầu gặt hái được trong sự nghiệp, Mae đã được Eamon Bailey (Tom Hanks) - người sáng lập của The Circle - khuyến khích tham gia vào một chương trình thử nghiệm mang tính đột phá: một cuộc cách mạng giúp xoá bỏ mọi giới hạn mặc định của sự riêng tư, các nguyên tắc đạo đức, thậm chí cả sự tự do cá nhân của cô. Việc chấp nhận tham gia vào cuộc thử nghiệm cùng với mỗi quyết định mà Mae đưa ra bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, tương lai của bạn bè, gia đình cô và cả nhân loại nói chung.

Dù dán mác khoa học viễn tưởng, nhưng trailer Vòng xoáy ảo không phô bày những màn kỹ xảo đẹp mắt, mà chú tâm phác họa bối cảnh xã hội và những mâu thuẫn cơ bản trong đế chế The Circle. Ta cũng không còn thấy Emma Watson trong vai nàng Belle váy áo lộng lẫy nữa, thay vào đó, chỉ là Mae Holland trong áo sơ mi quần tây chỉn chu của một nhân viên văn phòng. Có thể thấy, qua sự lựa chọn vai diễn lần này, Emma Watson đang dần hướng đến hình tượng chín chắn hơn trong tương lai với những dự án phim mang đậm thông điệp thời sự.

Và "quái vật" mà người đẹp nước Anh sẽ đối mặt trong Vòng xoáy ảo chính là chủ tịch Eamon Bailey (Tom Hanks) của The Circle - người sẽ dẫn dắt Mae tham gia vào chương trình thử nghiệm có nguy cơ đe dọa đến sự tự do cá nhân của cô, ảnh hưởng trực tiếp tới bạn bè, gia đình cô cũng như nhân loại nói chung.

Ngay từ đầu, các nhà sản xuất và đạo diễn của phim đã xác định được rằng chìa khoá giúp làm nên thành công của The Circle là tìm ra được một diễn viên phù hợp để thủ vai Mae. Và để vào vai một nhân vật với chiều sâu tâm lý phức tạp như vậy, Emma Watson là lựa chọn hàng đầu của đoàn làm phim.



Emma Watson được đông đảo khán giả biết tới với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Cùng với hàng loạt giải thưởng và đề cử nhận được cho diễn xuất ấn tượng, Emma còn lọt vào danh sách Top 100 người nổi tiếng do tạp chí Forbes bình chọn và được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch Thu Đông của thương hiệu Burberry vào năm 2009. Tài khoản Twitter của nữ diễn viên xinh đẹp này hiện có tới 24 triệu người theo dõi.



Bên cạnh các thành tích trong lĩnh vực điện ảnh, Watson cũng đã tốt nghiệp ngành Văn học tại Đại học Brown. Cô còn có những hoạt động xã hội tích cực trên cương vị Đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc.



Đạo diễn James Ponsoldt nhận xét: “Emma Watson là một trong số những nữ diễn viên mà tôi yêu thích nhất. Tôi từng xem tất cả các tập trong loạt Harry Potter và cũng rất ấn tượng với những gì mà cô ấy đã thể hiện trong Perks of Being a Wallflower và Bling Ring. Cô gái này là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái, luôn biết cách quan tâm và chăm sóc mọi người. Ở Emma tỏa ra một nguồn năng lượng tuyệt vời. Một diễn viên mạnh mẽ, hiểu biết, sâu sắc và tài năng”.

Chia sẻ về lý do đã khiến cô hứng thú với nhân vật Mae, nữ diễn viên này cho biết: “Đó là một nhân vật thú vị và có thế giới nội tâm phức tạp. Tuy vậy, cô ấy khiến người xem cảm thấy đồng cảm và tôi thực sự có thể hiểu được vì sao Mae lại đưa ra những quyết định như vậy”.

Khán giả Việt Nam vốn quen thuộc với Tom Hanks qua kiệt tác điện ảnh Forrest Grump (1994), hay bộ phim gần đây hơn là Sully (2016) sẽ có cơ hội gặp lại nam tài tử gạo cội trong Vòng xoáy ảo. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm và đã "dắt túi" vài tác phẩm viễn tưởng lẫy lừng như Cloud Atlas (2012), không nghi ngờ gì Tom Hanks sẽ hoàn thành tốt vai phản diện của mình.

Nói về nhân vật của mình, Tom Hanks cho biết: “Bailey là một người mơ mộng. Ông ấy nhận thấy được tiềm năng của tất cả mọi thứ quanh mình. Sở hữu một óc tưởng tượng phong phú, Bailey có đủ niềm tin rằng mình có thể biến những ý tưởng đó trở thành hiện thực. Bailey tin vào sứ mệnh của mình, và tin rằng tất cả những công nghệ mà họ đang tạo ra và phát hành trên toàn thế giới này là nhằm phục vụ cho lợi ích của nhân loại. Bailey có vẻ như là người đứng giữa Ty - một nhà khoa học với tình yêu dành cho công nghệ thuần túy và Stenton - một nhà khoa học thực dụng và là một doanh nhân bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được lợi nhuận”.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 5.5.

Mai Anh

Ảnh: STX Entertainment