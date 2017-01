Ngôi sao người Anh không nhận vai Cinderella vì cô muốn nhân vật của mình phải truyền cảm hứng. Từ khi cầm kịch bản Beauty and the Beast trên tay, Emma Watson đã thích một nhân vật Belle đam mê học hỏi, thông minh và mạnh mẽ. Nữ diễn viên trẻ miêu tả Belle là một vai kiểu mẫu và là một “thách thức” đối với cô.

Chính vì vậy, bất chấp nhiều lo ngại về kịch bản và khả năng hợp tác với đạo diễn Bill Condon, như cô từng chia sẻ trên Total Film, Emma vẫn quyết định toàn tâm toàn ý cho vai Belle.

“Tôi không biết họ sẽ làm gì với Beauty and the Beast vào thời điểm tôi từ chối Cinderella. Nhưng khi họ đề nghị tôi đóng vai Belle, tôi chỉ cảm thấy nhân vật này gây ấn tượng với tôi nhiều hơn rất nhiều so với Cinderella trước đó”, Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc kể lại.

Emma Watson và Dan Stevens trong vai Người đẹp và Quái vật - ẢNH: WALT DISNEY STUDIOS

Sau cái lắc đầu của Emma Watson, vai diễn Lọ Lem cuối cùng đã đến tay ngôi sao Downton Abbey Lily James. Trong khi đó, Emma hồ hởi vì đoàn phim Beauty and the Beast đồng ý chọn cô cho vai Người đẹp.



Ngôi sao phim Harry Potter đam mê vai diễn này: “Belle đầy lòng trắc ẩn và cởi mở, là kiểu phụ nữ tôi muốn thể hiện… Theo một cách kỳ lạ, cô ấy thách thức thực trạng nơi cô ấy sống và tôi thấy điều đó thật sự truyền cảm hứng. Cô ấy cũng giữ được sự chính trực của mình và có cách nhìn hoàn toàn độc lập”.

Cho đến thời điểm hiện tại, quyết định của Emma Watson được đánh giá là hoàn toàn chính xác. Độ “hot” của Beauty and the Beast hơn hẳn Cinderella ngay từ trailer và hình ảnh bên lề bộ phim. Các teaser, trailer của Người đẹp và quái vật liên tục phá vỡ các kỷ lục người xem so với các tác phẩm Hollywood nặng ký khác như Star Wars: The Force Awakens (Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh) hay Fifty Shades Darker (50 Sắc thái: Đen).

Trong Beauty and the Beast, Emma Watson sẽ hợp tác với dàn diễn viên Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Stanley Tucci, Audra McDonald, Kevin Kline… Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 17.3.2017.

Tạ Ban