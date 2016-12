Xuân yêu thương (do Soul Music & Performing Arts Academy tổ chức) không bán vé. Đêm 22.12, chương trình mang đến chủ đề Những câu chuyện tự hào, nhìn lại một hành trình lịch sử bằng âm nhạc để thêm yêu quê hương, qua tiếng hát của NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Thúy, Thanh Bùi, Ngọc Tuyền, Anh Bằng, Hoàng Tú, Duy Linh, Hoàng Quyên, Cho Hae-ryong, Bích Ngọc, Võ Hạ Trâm... Đêm 23.12 dành cho những cung bậc của tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ với màn trình diễn của: Hiền Thục, Thanh Bùi, Triệu Yên, Ngọc Tuyền, Vũ Cát Tường, Lân Nhã, Võ Hạ Trâm, Soul Club, Bá Vương... Đêm 24.12 sẽ là mùa sum vầy, với sự tham gia của Thanh Bùi, Evan Le, quán quân Vietnam’s Got Talent Trọng Nhân, Thụy Bình (top 4 The Voice Kids), Hoàng Quyên, Bích Ngọc, Tuấn Mạnh, Duy Linh, nhóm The Young Lyricist...





Nguyên Vân