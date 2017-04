Theo lịch thì 11 giờ trưa nhóm Infinite mới đến TP.HCM nhưng từ sáng sớm, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón thần tượng. Fan của nhóm nhạc đa phần là các bạn trẻ háo hức cho biết họ mong chờ được gặp các chàng trai trong mộng từ rất lâu.

Thời điểm nhóm Infinite đến TP.HCM khá thuận tiện cho fan vì hôm nay là ngày cuối tuần. Do có nhiều thời gian chuẩn bị nên fan của Infinite mang đến sân bay rất nhiều chùm bong bóng, nón lá màu vàng in tên của nhóm cùng với biểu tượng đặc trưng của nhóm nhạc... để đón thần tượng.



Khoảng 12 giờ trưa, sau nhiều giờ chờ đợi, không khí sân bay đột ngột trở nên sôi động khi 7 chàng trai nhóm Infinite lần lượt xuất hiện. Sau chặng bay dài, các thành viên đeo kính đen, khẩu trang để che đi vẻ mệt mỏi. Tuy vậy khi nhìn thấy nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt chào đón ở cổng sân bay thì các thành viên thân thiện tươi cười và vẫy chào khán giả.

Nhóm nhạc Infinite sẽ có một ngày làm việc duy nhất tại Việt Nam với phần trình diễn 4 ca khúc hit của nhóm: Back, Bad, Thank you, The Eye cùng với các cặp đôi lọt vào chung kết chương trình này.

Dù rất yêu quý thần tượng và liên tục hét vang tên các thành viên nhưng fan Việt vẫn giữ trật tự, không xô đẩy chen lấn Vì có đến 7 thành viên nên lực lượng an ninh phải mất một lúc mới đưa được cả nhóm lên ô tô giữa vòng vây của khán giả

Thùy Linh

Ảnh: BTC