Theo Soompi, đội ngũ phụ trách trang phục cho TVXQ đã làm việc cùng nhóm từ khi bắt đầu sự nghiệp. Thế nhưng, London Pride khiến người hâm mộ thất vọng bởi đã để xảy ra vô số sự cố về quần áo biểu diễn.



Đỉnh điểm là tại SMTOWN concert vào ngày 8.7, Yunho đã “dính” phải tai nạn hy hữu khi chiếc quần bị rách toạc lúc anh đang nhảy trong tiết mục đầu tiên của mình. Đây được xem là “giọt nước làm tràn ly” vì màn trình diễn này còn là màn tái xuất của ngôi sao Kpop sau khoảng 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dù vậy, giọng ca sinh năm 1986 đã hoàn thành ca khúc mà không một chút luống cuống. Anh đã ứng xử rất chuyên nghiệp khi nhã nhặn giải thích tình huống và xin phép khán giả vào hậu trường để thay đồ.

Tuy nhiên, fan vẫn tỏ ra rất bức xúc khi chứng kiến lần biểu diễn đầu tiên sau khi giải ngũ của Yunho lại bị phá hỏng bởi sự cố trang phục. Hầu hết người hâm mộ và chính bản thân nam ca sĩ cũng rất kỳ vọng một tiết mục hoàn hảo, nhưng tất cả những gì mà mọi người bàn tán sau đó chỉ là việc anh bị rách quần trước mặt hàng ngàn người xem, nhất là vị trí rách quần của Yunho khá nhạy cảm.

Đây không phải lần đầu TVXQ khốn đốn với những quần áo biểu diễn của mình. Trong quá khứ, hai thành viên còn từng phải buộc áo khoác quanh eo để che đi vết rách trên trang phục. Đặc biệt nhất là vào năm 2011, tay Changmin bị thương đến chảy máu do chiếc găng tay anh đeo.

Fan cũng than phiền rằng hai nghệ sĩ thuộc nhà SM thường phải mặc đi mặc lại vài bộ phục trang. Bằng chứng là từ năm 2014 đến 2015, nhóm đã mặc một bộ đồ trong 7 lần khác nhau.

Không dừng lại ở đó, chuyện còn tệ hơn khi có rất nhiều lần các thành viên diện đồ trái thời tiết. Gần đây nhất, Yunho phải mặc áo nhiều lớp dù đang trong cái nóng mùa hè Seoul ở SMTOWN Live Tour năm 2017. Dàn stylist còn định cho anh thay một chiếc jacket da dày vào giờ nghỉ giữa các tiết mục, nhưng khi khoác lên, anh đã không đồng ý, xé luôn chiếc áo vest rồi biểu diễn phần còn lại concert chỉ với áo sơ mi. Trước đây, những chủ nhân hit Keep your head down cũng phải mặc áo bông dày và áo len, dù nhiệt độ có khi lên đến 30oC.

Vì hàng loạt vấn đề khó chấp nhận trên, fan đang mong mỏi TVXQ sẽ làm việc với một nhóm stylist mới cũng như yêu cầu các stylist hiện tại phải chịu trách nhiệm cho các sự cố trang phục và từ chức.

Thanh Đào