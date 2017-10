Variety đưa tin, hãng Universal Pictures đã quyết định dời ngày chiếu phần 9 Fast and Furious đến ngày 10.4.2020. Hãng không tiết lộ lý do của sự thay đổi này.



Trước đó, bộ phim từng được dự kiến ra rạp vào ngày 19.4.2019. Cả hai ngày chiếu mới và cũ đều rơi vào tuần lễ Phục sinh nhưng cách nhau một năm khiến fan của bộ phim không khỏi thất vọng.

Do ngày ra mắt Fast and Furious thay đổi, Universal đành phải đẩy ngày phát hành phim hoạt hình Trolls 2 lên sớm hơn dự định, cụ thể từ 10.4.2020 sang ngày 14.2.2020.

Fast and Furious hiện là “con cưng” của Universal Pictures. Tám phần phim trước, bắt đầu tung ra thị trường từ năm 2001, hiện đã thu về tổng cộng hơn 5 tỉ USD trên toàn thế giới. Furious 7, có lần xuất hiện cuối cùng của nam diễn viên Paul Walker, đạt doanh thu cao nhất 1,5 tỉ USD trên toàn cầu.

Phần 8 mang tên The Fate of the Furious trình làng đầu năm nay, do F. Gary Gray đạo diễn, với dàn diễn viên quen thuộc bao gồm Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell và Charlize Theron, cũng là một trong những phần thành công nhất sêri. Bộ phim đã thu về 1,2 tỉ USD trên toàn thế giới.

Tạ Ban