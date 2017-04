Với 100,2 triệu USD thu về từ 4.310 cụm rạp tại Bắc Mỹ, The Fate of the Furious (tên gọi chính thức của phần 8) đã kết thúc 3 ngày cuối tuần đầu tiên với vị trí đầu bảng trong danh sách các phim ăn khách, bỏ xa Boss Baby (15,5 triệu USD), Beauty and the Beast (13,6 triệu USD) và Smurfs: The Lost Village (6,5 triệu USD).



Tuy nhiên, thành tích này tại quê nhà của Fast & Furious 8 lại không thật sự ấn tượng bởi cách đây 2 năm, phần 7 thậm chí còn thu về tận 147,2 triệu USD. Do đó, theo nhiều dự đoán từ giới chuyên môn, The Fate of the Furious sẽ không thể trông cậy nhiều vào thị trường khán giả Bắc Mỹ để có được cú hích doanh thu.

Mặc dù không được hưởng ứng tại quê nhà nhưng phần mới nhất của sê ri đua xe tốc độ này lại chiếm được cảm tình từ các thị trường bên ngoài nước Mỹ. Theo thống kê của Hollywood Reporter, 80% doanh thu ngày mở màn của bộ phim đến từ thị trường quốc tế (không phải là tỉ lệ 50/50 thường thấy ở các phim “bom tấn”).

Đóng góp không nhỏ vào doanh thu 432,3 triệu USD từ các phòng vé quốc tế chính là thị trường Trung Quốc (190 triệu USD), Mexico (17,8 triệu USD), Anh và Ireland (17 triệu USD), Nga (14,1 triệu USD), Đức (13,6 triệu USD), Brazil (12,8 triệu USD) và Pháp (10,5 triệu USD).

Nhờ sự quan tâm khủng khiếp của các tin đồ phim điện ảnh, The Fate of the Furious đã thu về tổng cộng 532,5 triệu USD trên toàn cầu. Qua đó, phim xô đổ kỷ lục 529 triệu USD mà Star Wars: The Force Awakens (2015) nắm giữ suốt hai năm qua để trở thành “bom tấn” ăn khách nhất trong tuần mở màn.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi The Fate of the Furious được ra mắt cùng lúc tại hai thị trường phim ảnh lớn nhất thế giới là Bắc Mỹ và Trung Quốc, lợi thế mà không phải bộ phim nào cũng may mắn sở hữu. Trong khi đó, Star Wars: The Force Awakens được chiếu tại Bắc Mỹ sớm hơn ở Trung Quốc tận 3 tuần.

Theo dự đoán từ giới chuyên môn, Fast & Furious 8 sẽ là bộ phim thứ 2 trong năm 2017 cán mốc doanh thu tỉ USD sau Beauty and the Beast. Trước mắt, siêu phẩm đua xe hành động này sẽ có 2 tuần để tiếp tục nâng cao doanh thu bởi không chịu sự cạnh tranh quá lớn từ “bom tấn” nào cho tới khi Guardians of the Galaxy Vol. 2 ra rạp vào ngày 28.4 tới.

The Fate of the Furious do F. Gary Gray đạo diễn, có kinh phí 250 triệu USD, với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Scott Eastwood, Kurt Russell và Charlize Theron.

Phim nhận được số điểm trung bình trên các chuyên trang điện ảnh như Rotten Tomatoes (64%), Metacritic (56%) với những bình luận khen ngợi về kỹ xảo, đan xen những chê bai về lỗ hổng kịch bản.

Tuy nhiên, trái với ý kiến của giới phê bình, theo kết quả điều tra sau giờ chiếu của CinemaScore, khán giả chấm The Fate of the Furious với mức điểm A.

