The Fate of the Furious là phần mới nhất của thương hiệu phim đua xe, hành động đình đám Fast & Furious. Sau thành công với doanh thu hơn 1,5 tỉ USD của phần 7, nhiều người cho rằng đối với một sê ri quá dài như Fast & Furious, các nhà sản xuất hẳn đã cạn kiệt nguồn ý tưởng và việc lập lại thành tích của người tiền nhiệm là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, những gì mà phần 8 của sê ri huyền thoại này thể hiện lại đang chứng minh điều ngược lại.



Theo thống kê từ nhà phát hành CGV, chỉ tính riêng tại thị trường Việt Nam, The Fate of the Furious đã thu về hơn 20 tỉ đồng sau hai ngày khởi chiếu sớm (12 và 13.4). Nhờ sự quan tâm của đông đảo khán giả và sức hút đến từ một thương hiệu phim đình đám tại Hollywood, tính đến hết cuối tuần vừa rồi, bộ phim đã thu về 70,5 tỉ đồng với 818.382 lượt người tới rạp. Con số này đưa The Fate of the Furious vượt qua Kong: Skull Island để trở thành tác phẩm có doanh số cao nhất sau tuần công chiếu chính thức tại Việt Nam.

Theo quan sát, doanh thu sẽ tiếp tục tăng một cách mạnh mẽ trong các tuần kế tiếp. Rất có thể, kỷ lục hơn 150 tỉ đồng doanh thu mà Kong: Skull Island vừa xác lập cho bộ phim ăn khách nhất tại Việt Nam vào tháng trước sẽ bị phần 8 của Fast & Furious soán ngôi trong thời gian không xa.

Đến thời điểm hiện tại, Fast & Furious 8 đã thu về 532 triệu USD trên toàn thế giới, cao hơn doanh thu tuần đầu của phần 7 đến 35%. Bộ phim không chỉ là phần phim có doanh thu mở màn cao nhất trong suốt loạt phim mà còn lập kỷ lục tác phẩm có tuần mở màn ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Không chỉ tại Việt Nam, The Fate of the Furious còn trở thành hiện tượng phòng vé tại rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phim xếp đầu trên bảng xếp hạng các phim ăn khách của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Mexico, Argentina, Colombia, Mexico, Đức và Ấn Độ.

Đặc biệt, với 190 triệu USD từ thị trường Trung Quốc, tác phẩm của đạo diễn F Gary Gray trở thành phim có doanh thu mở màn ba ngày cuối tuần cao nhất lịch sử quốc gia đông dân này.

The Fate of the Furious là phần phim đầu tiên được thực hiện mà không có sự tham gia của tài tử xấu số Paul Walker và là phần đầu tiên trong bộ ba Fast & Furious kiểu mới. Nội dung phim sẽ tiếp tục xoay quanh thế giới xe cộ của Toretto Dominic (Vin Diesel) cùng các ''quái xế'' nhưng nội dung ẩn chứa nhiều điều phức tạp hơn hẳn các phần trước. Hai phần 9 và 10 sẽ dự kiến khởi chiếu vào năm 2019 và 2022.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Scott Eastwood, Kurt Russell và minh tinh Charlize Theron trong vai phản diện.

Tác phẩm đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thiên Minh