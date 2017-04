Thành công với kịch bản “giữ lửa” và “truyền lửa”

Sê ri phim Fast & Furious, cũng như những sê ri khác như Star Wars, The Lord of the Rings, The Godfather đã góp phần làm nên bộ mặt điện ảnh của nước Mỹ. Và cũng như những sê ri phim trên, Fast & Furious hiếm thấy có phần nào hoàn toàn bị chê dở, và phần 8 này đã chứng minh cho điều đó.

Mặc dù đạo diễn của phim này là F. Gary Gray (người đã chỉ đạo thành công bộ phim ca nhạc Straight Outta Compton gây tiếng vang tại giải Oscar 2015) chưa từng tham gia vào một phần nào của sê ri phim này trước đó nhưng bộ phim vẫn sở hữu một kịch bản đáp ứng được những yếu tố làm nên linh hồn của Fast & Furious. Xem phim, khán giả phải trầm trồ và bị chìm đắm trong những màn rượt đuổi nghẹt thở, kịch tính. Họ cười ngất vì những yếu tố hài hước rất duyên trong phim nhưng cũng lặng lòng đi trước những phút giây mà các anh hùng đối mặt với những mất mát, đau thương.

Vin Diesel (vào vai Dominic Toretto, gọi tắt là Dom) là ngôi sao sáng nhất phim bên cạnh dàn sao quen thuộc khác như Dwayne Johnson (vai Hobbs), “người vận chuyển” Jason Statham (vai Deckard), Michelle Rodriguez (vai Letty), Tyrese Gibson (vai Roman) và nữ diễn viên từng rinh về giải Oscar trong sự nghiệp diễn xuất Charlize Theron (vai phản diện Cipher). Trong phim, Dom phản bội lại đồng đội của mình, bị Cipher “chiêu hàng” và phải luôn hành động dưới trướng của ả, “đe dọa” chính phủ Mỹ, lấy cắp thông tin nhằm kích hoạt hạt nhân hòng gây nên Thế chiến thứ ba. Từ đó, anh luôn phải đấu tranh nội tâm dữ dội, hoặc là tiếp tục làm những điều sai trái, hoặc là quay về với đồng đội.

Nếu Deckard Shaw (Jason Statham) từng được xem là phản diện ghê gớm nhất trong loạt phim Fast & Furious thì đến phần 8 mới vỡ lẽ ngay cả Deckard cũng chỉ là “tay chơi hạng nhỏ” so với Cipher. Cipher không lái xe, không đánh đấm, cũng không thể hiện mình là một kẻ khát máu hung tợn nhưng từng cái liếc mắt, từng hành động và câu nói của Cipher đều khiến người đối diện phải phòng bị. Âm mưu của Cipher lớn hơn tất thảy những kẻ phản diện đã từng xuất hiện trong loạt phim, và nó nguy hiểm đến toàn thế giới. Sự nguy hiểm của Chipher qua diễn xuất của minh tinh Charlize Theron vừa kinh sợ, vừa bí ẩn mà cũng quyến rũ vô cùng bởi vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái thu hút. Bên cạnh tài hacker đến cả nhóm Anonymous cũng phải e dè, Cipher còn nắm giữ một bí mật ghê gớm khiến Dom phải quay lưng với gia đình mình.

Ngoài ra, phân đoạn nữ hacker Cipher điều khiển hàng trăm chiếc xe tự lái trên đường phố trong một cuộc truy kích sẽ khiến bất cứ ai cũng phải phấn khích và ngỡ ngàng. Rất nhiều khán giả đã phải đặt câu hỏi đạo diễn thực hiện cảnh những chiếc xe rơi ào ạt như mưa từ các bãi đỗ xe xuống đường như thế nào, cùng với cảm giác tiếc nuối vô độ khi nhìn hàng loạt siêu xe đắt tiền bị phá hủy.

Biên kịch và đạo diễn xử lý khéo léo những nút thắt, điểm nhấn được tính toán đưa vào phim để tinh thần gia đình được giữ trọn vẹn suốt bộ phim. Bên cạnh đó, bất cứ khán giả nào cũng sẽ bất ngờ với sự đáng yêu của tên sát thủ Deckard Shaw của Jason Statham khi trở thành một phần của băng Toretto. Jason Statham lại tiếp tục có đất tung hoành trong loạt phim Fast. Điều này khiến tay sát thủ này bước lên một tầm cao mới trong đại gia đình.

Đặc biệt, Brian một lần nữa sẽ trở lại trong loạt phim với cách thức vô cùng bất ngờ và đầy cảm xúc. Phân đoạn cuối cùng của phim dù rất quen thuộc nhưng vẫn khéo léo đẩy cái cảm giác ấm áp gắn liền với loạt phim lên đỉnh điểm.

Đứng giữa đôi bờ ý kiến

The Fate of the Furious chịu ảnh hưởng khá rõ từ phong cách làm phim của F. Gary Gray bởi những đứa con tinh thần của mình trước đó như Set It Off ra mắt năm 1996 và The Italian Job ra mắt năm 2003. Mặc dù F. Gary Gray đã cố gắng hết mình để có thể làm tròn trách nhiệm là truyền tải được cái “hồn” của những phần phim Fast & Furious vào phần mới nhất này nhưng bên cạnh những lời khen mà giới chuyên môn của các trang báo Variety, Hollywood Reporter, IGN dành cho bộ phim vẫn thấy có những lời đánh giá tiêu cực như của The Independent, Entertainment Weekly hay Indiewire.

Chuyên trang điện ảnh uy tín Rotten Tomatoes nhận xét một cách khách quan rằng: “Bộ phim đánh dấu một phần mới của loạt phim tiếp sau đó, đồng thời nó cũng mang cùng nguồn cảm hứng với các phần trước, xứng đáng đứng top tại các bảng xếp hạng doanh thu và được các tín đồ mong đợi”.

Rất nhiều người hâm mộ loạt phim đã lo ngại khi thông tin về Fast & Furious 8 được khởi động, vì sự ra đi của tài tử Paul Walker khiến vai diễn Brian O'conner bị gián đoạn. Những sự nghi ngờ về chất lượng cho rằng loạt phim đang cố gắng kéo dài một cách vô nghĩa chắc chắn sẽ tiêu tan khi khán giả thưởng thức trọn vẹn 2 tiếng 16 phút của bộ phim. Fast & Furious 8 đã hoàn thành rất tốt sứ mạng kép của mình: vừa là người kế thừa sau cột mốc Fast & Furious 7, vừa là kẻ tiên phong cho trilogy (loạt phim 3 phần) để kết thúc thực sự thương hiệu điện ảnh với doanh thu cao thứ 6 toàn cầu.

Thế Sang

Ảnh: Universal Studios