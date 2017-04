Tờ Hollywood Reporter cho biết mới đây, nhà sản xuất Universal đã thông qua kế hoạch thực hiện phần ngoại truyện của Fast & Furious.



Được biết dự án mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Tuy nhiên, biên kịch Chris Morgan, người được ví là linh hồn của cốt truyện trong Fast & Furious kể từ phần 3 tới nay, đã có những ý tưởng cho phần ngoại truyện này.

Theo đó, bộ phim mới sẽ chiêu mộ hai diễn viên cũ của bản gốc là Jason Statham và Dwayne “The Rock” Johnson. Từ kẻ thù trong phần 7, cả hai sẽ trở thành đôi bạn sát cánh nhau trong những pha hành động tốc độ.

Nhân vật Deckard Shaw của Jason Statham xuất hiện trong Fast & Furious lần đầu tiên với phần 6, khi ra tay giết hại Han (Sung Kang). Sau đó, anh trở thành vai phản diện chính trong phần 7.

Còn Dwayne thì gắn liền với hình ảnh một đặc vụ ngầm Luke Hobbs lực lưỡng từ phần 5 mang tên gọi Fast Five. Từ thế đối đầu với Dominic Toretto, nay Luke Hobbs đã trở thành người cùng một nhà với dàn quái xế và không thể vắng mặt trong những phi vụ của băng đảng đua xe khét tiếng.

Hai nhân vật này vốn là kẻ thù “không đội trời chung” ở phần 7. Tuy nhiên, những diễn biến trong phần 8 đã khiến Deckard Shaw và Luke Hobbs phải sát cánh cùng nhau để tiêu diệt người đàn bà xảo quyệt Cipher (Charlize Theron), giải cứu gia đình của Dominic.

Sự phối hợp ăn ý và những phút giây hài hước mà bộ đôi mang lại trong phần mới nhất này có lẽ là lý do khiến nhà sản xuất quyết định biến dự án ngoại truyện thành hiện thực. Trước đó, ý tưởng này vốn đã được Vin Diesel bật mí trong một cuộc phỏng vấn với tờ Variety vào năm 2015. Tuy nhiên, hãng Universal giữ im lặng cho đến tận hôm nay.

Sau gần 2 tuần công chiếu, Fast & Furious 8 đã thu về gần 700 triệu USD và trở thành bộ phim có doanh thu tuần đầu ra mắt nhiều nhất mọi thời đại. Phim nhận mức điểm trung bình 67% trên Rotten Tomatoes. Với những fan ruột, The Fate of the Furious (tên gọi chính thức của phần 8) là một tác phẩm trọn vẹn với những pha hành động, đua xe vô cùng mãn nhãn. Tuy nhiên, một số nhà bình luận khó tính cho rằng phim lại chứa quá nhiều lỗ hổng kịch bản khiến nội dung có vài chỗ phi lý.

Phần mới nhất của thương hiệu phim ăn khách này nằm trong bộ ba phim kiểu mới của Fast & Furious. Phần 9 và 10 đang được lên ý tưởng và dự tính sẽ ra mắt khán giả vào năm 2019 và 2021.

Thiên Minh