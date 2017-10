Hồi tháng 6 năm nay, hãng Universal cho biết đang mời nữ diễn viên Angelina Jolie vào vai cô dâu của Frankenstein trong dự án Bride Of Frankenstein, do Bill Condon đạo diễn. Bride Of Frankenstein nằm trong kế hoạch Vũ trụ đen tối (Dark Universe) của Universal Pictures - loạt phim xoay quanh những quái vật lừng danh như Frankenstein, Người vô hình, Dracula…



Vũ trụ đen tối được khởi động bằng The Mummy phiên bản mới do Alex Kurtzman đạo diễn vừa phát hành trong năm nay. The Mummy (2017) có sự tham gia của Sofia Boutella (vai công chúa Ahmanet), Tom Cruise (vai Sergeant Nick Morton), Russell Crowe (vai Henry Jekyll) và dự kiến sẽ được nối tiếp bởi Bride of Frankenstein.

Phim dựa trên kịch bản của David Koepp và do Kurtzman và Chris Morgan sản xuất, có kế hoạch khai máy vào tháng 2.2018 và ra rạp ngày 14.2.2019. Tuy nhiên, mọi thứ lại không như lộ trình đã định.

Các nhà sản xuất vừa thông báo sẽ lùi lịch quay và phát hành của Bride of Frankenstein. Lý do cụ thể của việc thay đổi này không được đề cập. Nhưng nếu giữ nguyên thời gian biểu cũ, Angelina Jolie sẽ bị trùng lịch quay Maleficent 2 (Tiên hắc ám). Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ hãng phim muốn giữ Angelina Jolie nên sẵn sàng dời lịch.

Riêng với đạo diễn Bill Condon, người từng thành công với Beauty and the Beast, nếu như Angelina Jolie không đóng cùng Javier Bardem (vai Frankenstein) thì cũng không sao. Theo The Wrap, thật ra Bill Condon đã nhắm Gal Gadot cho vai nữ chính. Ông muốn Gal Gadot sẽ thay thế diễn viên đàn chị nếu Angelina Jolie rời dự án.

Trong khi đó, một số nhà phê bình cảm thấy kế hoạch tạo lập vũ trụ đen tối có thể bị ảnh hưởng bởi The Mummy không gây tiếng vang như mong đợi, còn Bride of Frankenstein chưa gì đã phải lùi thời gian sản xuất. Nhưng Universal lại bảo đảm rằng họ vẫn thực hiện kế hoạch đầy tham vọng này bằng một loạt các dự án sau Bride of Frankenstein như Invisible Man (Johnny Depp đóng), Phantom of the Opera...

