Gangnam Style (Phong cách Gangnam) là đĩa đơn của rapper người Hàn Quốc Psy. Bài hát được ra mắt vào ngày 15.7.2012 và lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí quán quân trong Gaon Chart, trở thành MV Hàn Quốc thịnh hành nhất. Nó cũng được ghi vào lịch sử âm nhạc thế giới như ca khúc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào được Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cũng như dẫn đầu Billboard Hot 100 sau đó.

Đến cuối tháng 12 cùng năm, Gangnam Style đã được xem hơn 1 tỉ lần, trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube, vượt qua MV Baby của Justin Bieber từng chiếm kỷ lục trước đó với 800 triệu người xem. Tính đến ngày 11.7.2017, thời điểm bị See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth vượt mặt, MV của Psy có 2.894.495.460 lượt xem với hơn 12 triệu lượt yêu thích.

Sinh sau đẻ muộn, ca khúc See You Again ra mắt ngày 6.4.2015 nhanh chóng thu hút sự chú ý cùng với thành công của Fast & Furious 7. Đây cũng là bài hát tưởng nhớ Paul Walker và được ê-kíp cho biết sáng tác trong 10 phút. Nam diễn viên Vin Diesel tiết lộ ca sĩ trẻ Charlie Puth, tác giả ca khúc, có sự đồng cảm mạnh mẽ với anh vì cũng từng có bạn thân qua đời trong tai nạn xe hơi. Món quà đặc biệt tri ân Paul Walker đã nhận được sự yêu mến của nhiều người với 15 triệu lượt thích, và chính thức vượt mặt Gangnam Style sau hơn hai năm chạy đua. Lượt xem hiện tại của MV là 2.895.630.781 lượt xem.

Danh sách của 8 MV còn lại trong bảng Top 10 của YouTube đều là những cái tên lớn như Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry, Maroon 5… và tất cả đều là MV ca nhạc.

Theo BBC, 47 trong số 50 clip được xem hàng đầu trên YouTube cũng là music video, chứng tỏ tầm quan trọng của trang web chia sẻ video trực tuyến đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Thùy Linh