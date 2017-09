Vượt qua hai nhóm thí sinh khá mạnh trong chung kết diễn ra tối 22.9, Gia Hưng đăng quang I can do that kids - Tôi có thể phiên bản nhí và giành giải thưởng tiền mặt trị giá 100 triệu đồng.

Mở màn chung kết, Gia Hưng - Đỗ Thúy đã rất thông minh khi chọn tiết mục song lân leo cột. Cặp thí sinh đã có phần biểu diễn “chào sân” khá hoành tráng. Trong không gian Tết Trung thu được tái hiện trên sân khấu, cậu bé Gia Hưng đã thực hiện một cách khéo léo, nhanh nhẹn động tác leo cột và biểu diễn múa lân ngay trên cột. Cậu bé khiến ban giám khảo bất ngờ trước phần trình diễn đòi hỏi phải dùng lực tay, chân khá nhiều.

“Thể lực cánh tay để đu lên cột thực sự khó. Gia Hưng nhỏ nhưng con làm được. Cô quá ngưỡng mộ. Cả hai bạn đồng động tác, đồng cảm xúc. Một tiết mục ngộp thở”, Phương Thanh nhận xét. Kim Lý thể hiện niềm yêu thích thể loại này và cho đây là một nét văn hóa đẹp: “Các bạn có thể diễn đồng đều nhau trong khi đang leo lên cao. Những gì các bạn làm đều rất tuyệt. Đối với tôi, đó là một màn trình diễn thú vị bởi vì nó là một thứ mới mẻ. Tôi yêu màn trình diễn này và tôi nghĩ hai bạn đều làm rất tốt”. Trác Thúy Miêu xúc động khi chứng kiến tiết mục hai cô cháu cùng ngồi lên đỉnh cột, cho rằng tiết mục này khiến mọi người ai cũng nghĩ đến cây nêu ngày tết: Trong bài thi thứ hai là tổ hợp ảo thuật và nhảy samba, cặp đôi một lần nữa đã chinh phục khán giả khi thể hiện xuất sắc những vũ điệu samba đôi động của Brazil. Những cú nhảy, di chuyển và lắc hông điệu nghệ song song với màn ảo thuật hô biến bất ngờ và gây “hoang mang” cho khán giả khi Gia Hưng bất ngờ biến bạn diễn Đỗ Thúy trong chiếc hộp trên sân khấu thành MC Minh Xù. Ca sĩ Phương Thanh phải thốt lên: “Gia Hưng quá tài năng, cái gì con cũng làm được”. Hai cặp đôi còn lại là Minh Châu và Cao Mỹ Kim, Gia Khiêm - Phan Ngọc Luân cũng đã có màn thể hiện ấn tượng không kém. Kết quả cuối cùng, với số điểm 21, cặp đôi Gia Hưng - Đỗ Thúy đã giành được chiến thắng sát nút và mang về ngôi vị quán quân của I can do that kids 2017. Với 20 điểm, cặp đôi Gia Khiêm và Phan Ngọc Luân về vị trí Á quân. Về ba với điểm 15 thuộc về cặp đôi Minh Châu - Cao Mỹ Kim. Hồng Nhi

Ảnh: BTC