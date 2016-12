Đại diện của nam ca sĩ vừa xác nhận thông tin trên: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người con, người anh và người bạn hết mực yêu quý George Michael đã ra đi trong bình yên tại nhà riêng vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua”.



“Gia đình anh ấy xin mọi người tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn cũng như nhạy cảm này. Hiện tại, chúng tôi xin không bình luận thêm về bất cứ thông tin nào”, đại diện này nói thêm.

Theo thông tin báo chí được cung cấp, một xe cứu thương đã được gọi tới nhà riêng của anh ở Goring vùng Oxfordshire (London, Anh). Phía cảnh sát vẫn chưa xác định nguyên nhân cái chết và không đưa ra thêm ý kiến gì cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

George Michael sinh năm 1963 với tên thật là Georgios Kyriacos Panayiotou. George nổi lên vào thập niên 1980 khi thành lập ban nhạc Wham! với người bạn học Andrew Ridgeley trước khi thành công rực rỡ với sự nghiệp solo sau đó vài năm.

Trong sự nghiệp ca hát kéo dài hơn 40 năm, đến nay George Michael đã bán được hơn 100 triệu album trên thế giới, giành rất nhiều giải thưởng uy tín như 2 giải Grammy, 3 giải Brit Awards, 3 giải American Music Awards.

George Michael có rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Careless Whisper, Club Tropicana, These Are Days of Our Lives, Outside, Wake Me Up Before You Go-Go. Tuy nhiên thành công nhất phải kể đến bài hát về đề tài Giáng sinh bất hủ do chính anh sáng tác Last Christmas. Dù đã ra đời hơn 30 năm nhưng giai điệu của Last Christmas vẫn vang lên mỗi khi dịp lễ đặc biệt này tới và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại.

George Michael từng công khai là người đồng tính.

