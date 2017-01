Ngày 14.1, tờ E! News đưa tin một người tên là Richard Morrill, vốn là nhà tạo mẫu tóc của nữ ca sĩ Gwen Stefani đã đâm đơn kiện ngôi sao này vì hành vi ăn cắp lời bài hát của anh để đưa vào ca khúc Spark the Fire, nhạc phẩm đánh dấu sự hợp tác của Gwen và nhà sản xuất âm nhạc Pharrell Williams.



Bên cạnh đó, Pharrell Williams cũng bị liên lụy vào vụ việc khi Richard Morrill còn kiện luôn cả anh vì đã “không giám sát Gwen Stefani” trong quá trình viết lời của bài hát.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án, Richard cho rằng Gwen Stefani đã sao chép lời ca khúc Who's Got My Lightah được anh sáng tác vào năm 1998 cùng ban nhạc L.A.P.D của mình. Richard cáo buộc nữ ca sĩ đã đưa lời phần điệp khúc của bài Who's Got My Lightah vào bản hit năm 2014 và chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ.

Không những vậy, nhà tạo mẫu tóc còn tố cáo rằng cả nhịp điệu, giai điệu và nhạc nền trong đoạn điệp khúc của Spark the Fire cũng gần giống với điệp khúc trong bài hát Who's Got My Lightah và cả hai đều cùng hát ở một tông giọng.

Hiện Richard Morrill đang yêu cầu Gwen Stefani và Pharrell Williams bồi thường số tiền lên tới 25 triệu USD từ những lợi nhuận mà bộ đôi này kiếm được từ bài hát và đây cũng là số tiền bù đắp cho những “việc làm trái pháp luật” gây tổn hại đến “sự độc quyền của tác giả”.

Hiện đại diện của Gwen Stefani và Pharrell Williams chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc nói trên.

Spark the Fire là đĩa đơn được sản xuất bởi Gwen Stefani và Pharrell Williams ra mắt vào cuối năm 2014. Bài hát thuộc thể loại dance-pop, có giai điệu vui tươi và lời ca khúc được đánh giá cao khi ca ngợi nữ quyền. Bài hát xếp hạng thứ 29 trong danh sách các ca khúc nhạc dance của Billboard vào năm 2015.

Thiên Minh