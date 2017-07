Đây là 2 địa phương được xem là điểm nóng in lậu trong cả nước. Tổng số tiền phạt mà các đội liên ngành và Thanh tra Sở TT-TT các địa phương phạt năm 2016 là 1,65 tỉ đồng. Đó là những con số trong báo cáo tổng kết công tác phòng chống in lậu năm 2016 Bộ TT-TT mới công bố.



Cũng theo Bộ TT-TT, hiện mới có 58 tỉnh, thành phố có đội liên ngành kiểm tra in ấn xuất bản. Công tác phổ biến pháp luật cũng chưa được làm sâu rộng nên xảy ra tình trạng cơ sở in vô tình tiếp tay cho in lậu. Một số địa phương khi bắt được in lậu cũng chưa cương quyết xử lý mà chỉ nhắc nhở chấn chỉnh.

Trinh Nguyễn