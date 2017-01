Chương trình được dàn dựng nhằm mang đến không gian tết vừa truyền thống vừa đương đại, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đời sống người Việt hôm nay.



Ngoài phần âm nhạc với những ca khúc đặc sắc về chủ đề mùa xuân và tuổi trẻ, chương trình còn có các khách mời là những người trẻ, với nỗ lực vượt lên chính bản thân mình và cả những người đã có thành tựu trong sự nghiệp nhưng dám vượt thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, để khẳng định những giá trị mới của người Việt.

Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017 - ANTV New Year Concert do hai nghệ sĩ trẻ từng thành công với nhiều chương trình âm nhạc đương đại năm 2016 là Đinh Hà Uyên Thư và Lâm Thành Kim đạo diễn. Gala có sự tham gia của các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hiền Thục, Dương Triệu Vũ, Trà My Idol, Miu Lê, Bảo Anh, Quốc Thiên, Phạm Hồng Phước, Trung Quân Idol, Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi, Tiêu Châu Như Quỳnh, violon Hoàng Rob cùng hàng trăm vũ công đến từ các vũ đoàn Bước Nhảy, Hoàng Thông, ABC... Phần dẫn dắt chương trình do NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Đại Nghĩa cùng hai gương mặt trẻ: Én vàng Đức Bảo và nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm đảm nhận.

Bên cạnh ca nhạc, tiểu phẩm Tốt xấu giả thật của sân khấu 5B cũng được dàn dựng biểu diễn trong chương trình. Ngoài ra, những hình ảnh tết mọi miền, bữa cơm ngày tết, nhiều danh thắng Việt Nam nhìn từ trên cao cũng sẽ được giới thiệu công phu, chắt lọc và tinh tế.

ANTV New Year Concert với chủ đề Khát vọng Việt Nam sẽ phát sóng trên kênh ANTV lúc 22 giờ ngày 27.1, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Thiên Anh