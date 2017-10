Theo dự kiến, tiết mục dự thi của Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên sẽ phát sóng trong tập 2 của Tuyệt đỉnh song ca. Tuy nhiên, sau khi công bố hình ảnh của hai thí sinh và giới thiệu là người tu hành, ban tổ chức có nhận được nhiều ý kiến phản ứng.

Trang tin điện tử Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Long An trích đăng ý kiến của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, khẳng định: “Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên mà báo chí giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) cùng với người mà báo chí gọi là Hòa thượng Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong".

Phía Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ cũng xác nhận rằng hai "sư thầy” không có tên trong danh bộ Tăng Ni huyện Đức Hòa. Do đó, ban tổ chức đã tạm thời hoãn phát sóng tiết mục, đồng thời cho ghi hình lại với trang phục thường để phù hợp hơn.

Tuy nhiên, tập cuối cùng của vòng Lộ diện vừa lên sóng tối 3.10 không có tiết mục của Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên. Theo ban tổ chức, hai thí sinh này đã xin rút lui vì lý do sức khỏe.



Khép lại vòng Lộ diện, đội của Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Quốc Việt hoàn thiện đội hình với 11 cặp ''chiến binh''. Đội của hai huấn luyện viên Cẩm Ly - Minh Vy cũng hoàn thiện đội hình với 10 cặp thí sinh. Đội của hai huấn luyện viên Hoài An - Quang Lê cũng có được 10 cặp "gà cưng". Các thí sinh sẽ bước vào vòng Đối kháng với tập đầu tiên sẽ phát sóng từ ngày 10.3.

