Ngày 22.4, hãng Fox chính thức thông báo thời điểm ra mắt của 3 tác phẩm thuộc thương hiệu điện ảnh X-Men bao gồm New Mutants, Deadpool 2 và X-Men: Dark Phoenix. Thành công của tác phẩm 18+ Logan vào tháng 3 vừa qua có lẽ đã tiếp thêm động lực cho Fox để đưa ra quyết định táo bạo này, nhằm cạnh tranh với hai “đế chế” điện ảnh siêu anh hùng khác là Marvel và DC.



Ba bộ phim có thời gian khởi chiếu trong năm 2018 được ấn định là 13.4 (New Mutants), 1.6 (Deadpool 2) và 2.11 (Dark Phoenix). Cho đến hiện tại, bên cạnh chùm tác phẩm của Fox, tín đồ yêu mến phim siêu anh hùng còn có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm tới từ các hãng lớn khác trong năm sau như Black Panther (16.2), Avengers: Infinity War (4.5), The Flash (18.3), Ant-Man and the Wasp (6.7), Miles Morales Spider-Man (21.12), Aquaman (21.12) cùng nhiều tác phẩm chưa được tiết lộ ngày ra mắt.

Theo thông tin từ hãng Fox, bộ phim New Mutants sẽ khởi quay vào đầu tháng 5 như dự kiến, bối cảnh phim được đặt tại hai thành phố là Montreal (Canada) và Boston (Mỹ). Tác phẩm mới của đạo diễn Josh Boone là phim ngoại truyện của thương hiệu X-Men, xoay quanh nhóm dị nhân trẻ gồm Wolfsbane (Maisie Williams), Magik (Anya Taylor-Joy) và Cannonball (Nat Wolff).

Trong khi đó, phần hai của loạt phim 18+ ăn khách về dị nhân “lắm mồm” Deadpool sẽ tiếp tục có sự góp mặt của Ryan Reynolds trong vai chính. Hai gương mặt mới được bổ sung trong phần này là nam diễn viên Josh Brolin trong vai dị nhân Cable và người đẹp gốc Đức Zazie Beetz đảm nhiệm vai Domino. Trước đó, có nhiều thông tin vai Cable sẽ do nam diễn viên Brad Pitt thủ diễn. Tuy nhiên, tin đồn này nhanh chóng được dập tắt sau khi nhà sản xuất công bố dàn diễn viên hoàn chỉnh của Deadpool 2.

Còn X-Men: Dark Phoenix nhiều khả năng sẽ do Simon Kinberg làm đạo diễn kiêm biên kịch. Hiện thông tin về phần phim này vô cùng hiếm hoi. Theo thông tin từ tờ Comicbook, Dark Phoenix dự kiến cũng sẽ được bấm máy vào tháng 5 và nhiều khả năng sẽ liên kết với nội dung của New Mutants.

