Tham gia cuộc thi, các thí sinh (TS) là người VN từ 5 - 40 tuổi, có cơ hội thể hiện tài năng của mình theo 5 chủ đề với các thời gian khác nhau. Cụ thể, chủ đề Sing & Dance (diễn ra từ 14 - 28.7) dành cho TS có khả năng ca hát, vũ đạo. Chủ đề Challenge & Yourself (từ 1 - 15.8) dành cho TS dám thử thách bản thân bằng khả năng độc đáo, kỳ lạ, khác người và chưa ai dám làm. Chủ đề Raise the Magic (từ 18.8 - 1.9) dành cho những TS có khả năng, phẩm chất đặc biệt, siêu phàm. Chủ đề Turn the Laugh On (từ 4 - 18.9) là sân chơi của nhóm TS có hài hước, năng khiếu diễn xuất. Các thí sinh có năng khiếu về thể thao sẽ tham gia tranh tài ở chủ đề It’s time to Sport (từ 21.9 - 5.10).



Ở vòng thi theo từng chủ đề, ban tổ chức trao 2 giải nhất do hội đồng giám khảo và cộng đồng chọn. Ngoài ra, TS đoạt giải nhì do cộng đồng bình chọn cũng được đặc cách vào thi vòng chung kết. Trong vòng chung kết, TS được hội đồng giám khảo lựa chọn và cộng đồng bình chọn cao nhất được trao giải quán quân, á quân và giải ba.

Theo ban tổ chức, thành viên ban giám khảo cuộc thi là những nghệ sĩ danh tiếng, có uy tín, gồm: NSƯT Chí Trung, ca sĩ Dương Hoàng Yến, đạo diễn và diễn viên Huỳnh Lập. NSƯT Đức Hải là đạo diễn chính của cuộc thi. Ông Hán Hữu Hải, nhà sáng lập mạng xã hội video YourTV, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết ngay từ khi lựa chọn đối tượng dự thi, ban tổ chức đã tập trung vào người trẻ. Mục tiêu của Vietnam ’s Talent Tour là tìm kiếm và phát hiện những người trẻ tài năng còn ẩn dật trong nhiều lĩnh vực của đời sống mà xã hội chưa biết đến. Cuộc thi cũng là sân chơi ghi nhận và tôn vinh những phẩm chất, khả năng xuất chúng của người VN. Ở góc độ văn hóa nghệ thuật, NSƯT Chí Trung khẳng định cuộc thi này sẽ “không có chỗ cho hài nhảm” để góp phần định hướng giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cho cả TS lẫn khán giả và góp phần làm cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong sạch trở lại, tránh những ồn ào, ấn tượng không tốt, bị xã hội phê phán như thời gian qua.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, NSƯT Đức Hải cho hay cuộc thi không chỉ tập trung vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà mở rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội miễn là TS chứng tỏ được phẩm chất tài năng của mình. “Với văn hóa nghệ thuật thì dễ rồi, đều có ngay giám khảo. Giả sử TS gửi clip về một phát minh khoa học mới, thiết bị y khoa... thì giám khảo cũng phải tìm những chuyên gia đầu ngành, giỏi nhất để lấy ý kiến đánh giá”, NSƯT Đức Hải nói.

Theo ban tổ chức, cuộc thi Vietnam’s Talent Tour có hình thức tham gia đơn giản. TS chỉ cần tải app YourTV cài đặt trên điện thoại thông minh và sử dụng chính tài khoản Facebook cá nhân đăng ký tài khoản dự thi. Sau đó có thể tự quay hoặc đăng tải các video clip, độ dài tối thiểu 30 giây, tối đa 5 phút thể hiện tài năng của bản thân hoặc theo nhóm đăng tải trực tiếp trên ứng dụng của YourTV hoặc website: http://talent.yourtv.vn.

Ban tổ chức Vietnam’s Talent Tour nhận bài dự thi từ ngày 14.7 và vòng chung kết sẽ diễn ra ngày 14.10 tại Hà Nội.

Phan Hậu