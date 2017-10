Theo CNN hôm 14.10, hội đồng gồm 54 thành viên, trong đó có 21 phụ nữ và những người có vai vế như Steven Spielberg, Tom Hanks, Whoopi Goldberg..., đồng thuận rằng quyết định này là động thái đúng đắn mà Viện Hàn lâm cần làm ngay bây giờ.



"Chúng tôi không chỉ đơn giản là tách mình ra khỏi những người không xứng đáng được các đồng nghiệp của mình tôn trọng mà còn gửi một thông điệp rằng bất kỳ hành vi quấy rối tình dục trong ngành công nghiệp của chúng tôi phải chấm dứt", đại diện AMPAS cho biết.

Theo New York Daily News, hiện hội đồng đang xem xét việc thu hồi các giải thưởng Oscar vinh danh cá nhân nhà làm phim 65 tuổi. "Nếu đúng là vậy, ông ấy sẽ là người đầu tiên mất các giải thưởng của mình trong lịch sử Oscar vì scandal tình dục", một nguồn tin tiết lộ.

Được biết Công ty Miramax và Weinstein do ông đồng sáng lập đã nhận được 300 đề cử giải Oscar trong những năm qua, chiến thắng 26 giải Oscar cho Phim hay nhất, bao gồm cả The King's Speech, The Artist, The English Patient...

Trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hôm thứ bảy, Bob Weinstein - em trai Harvey, cho biết bản thân ông đã viết thư cá nhân kêu gọi hội đồng trục xuất anh ruột. "Tôi xấu hổ vì anh ta là anh trai tôi. Và tôi xấu hổ vì đây là hành động của anh ấy", Bob Weinstein nói thêm.

Tính đến nay, Weinstein bị cáo buộc đã hãm hiếp ít nhất bốn phụ nữ ở Mỹ, cùng hàng chục người lên tiếng tố bị ông quấy rối tình dục, trong đó có những cái tên đình đám như: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux, Cara Delevingne… Dù phủ nhận tất cả, song ông vẫn bị sa thải khỏi công ty The Weinstein Company do chính mình sáng lập, gần như bị cả Hollywood quay lưng, người vợ 10 năm cũng tuyên bố chia tay.

Thùy Linh