Sau một thời gian dài im ắng, tập trung vào sản xuất âm nhạc, Taylor Swift đã có màn tái xuất không thể ngầu hơn với hình tượng “nữ hoàng rắn” trong hit Look what you made me do. Không chỉ khiến người hâm mộ phát cuồng vì giai điệu bắt tai, ca từ xéo xắt “đá xoáy” đủ người, Look what you made me do còn sở hữu MV được đầu tư sản xuất hoành tráng với những cảnh quay “có một không hai”.



Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra đoạn clip ghi lại hậu trường sản xuất MV, trọng tâm là quá trình thực hiện cảnh quay nổi tiếng: Taylor Swift đứng trên bục danh vọng, còn những nàng Taylor Swift “xưa cũ” đang gào thét dưới mặt đất và cố vươn lên.

Để quay được cảnh này, ê-kíp đã phải thuê nhiều diễn viên đóng thế, để họ đội tóc giả giống màu tóc của nữ ca sĩ và tái tạo lại diện mạo của “công chúa nhạc đồng quê” trong những MV trước đây.

Dù đã được đọc sơ kịch bản nhưng Taylor Swift cũng phần nào cảm thấy choáng khi bước vào phim trường được dàn dựng quá công phu. “Đây là khoảnh khắc kinh ngạc nhất tôi từng thấy trong đời. Chứng kiến rất nhiều “Taylor” đứng cùng một khung hình có phần kì quặc nhưng cũng rất thú vị. Như thể tôi đang thấy mình năm 16 tuổi đang đứng ngay trước mắt vậy”, cô chia sẻ ngay khi vừa bước vào studio.

Dù thời gian quay phim khá dài và nhiều áp lực, Taylor Swift vẫn giữ được tinh thần làm việc thoải mái. Ngoài việc hợp tác ăn ý với dàn diễn viên phụ, nữ ca sĩ 28 tuổi còn vui vẻ tán gẫu với nhân viên trong đoàn. MV được thực hiện bởi Joseph Kahn, đạo diễn từng chỉ đạo sản xuất Blank Space và Bad Blood phát hành năm 2014. Taylor cùng đoàn làm phim đã tốn đến hơn nửa năm để hoàn thiện video ca nhạc tốn kém và ẩn chứa “nhiều điều muốn nói” này.

Look what you made me do là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ 6 mang tên Reputation của Taylor Swift. Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ tóc vàng với hình ảnh trưởng thành và cá tính hơn rất nhiều.

Tính tới hiện tại, MV này đã thu về hơn 420 triệu lượt xem trên YouTube, xô đổ hàng loạt kỉ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc và hứa hẹn sẽ giúp cô gặt hái thêm một mùa giải thưởng thành công nữa.

Thiên Minh