The Current War lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỉ 19 ở Mỹ, xoay quanh cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” là Thomas Edison và Geogre Westinghouse trong cuộc chiến giành quyền cung cấp điện. Trong đó, Edison là nhà khoa học ủng hộ việc sử dụng dòng điện một chiều, còn Westinghouse là người sáng lập công ty cung cấp điện Westinghous Electric, khuyến khích sử dụng dòng điện xoay chiều do Nikola Tesla phát minh...

Hình ảnh của Thomas Edison do Benedict Cumberbatch thể hiện trong phim mang màu sắc trầm buồn, nhiều tâm trạng, cho thấy những khó khăn và thử thách đến với nhà khoa học sở hữu hơn 1.000 bằng phát minh khác nhau của Mỹ.

Benedict Cumberbatch sở hữu đôi mắt rất đặc biệt. Đó là sự hòa trộn của màu xanh dương, màu xanh lá cùng với màu vàng, tạo ra một nét màu đượm buồn, hoài cổ nhưng không kém phần uy nghiêm. Có thể chính vì lẽ đó, anh như sinh ra để hóa thân thành những nhân vật vĩ nhân, từ nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking cho đến họa sĩ Van Gogh, thám tử Sherlock Holmes, nhà toán học Alan Turing trong The Imitation Game - phim từng mang lại đề cử Oscar đầu tiên cho anh năm 2015...

Năm 2016 vừa rồi, ''bom tấn'' Doctor Strange của Cumberbatch cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với số điểm 7,9/10 trên website xếp hạng phim lâu đời và uy tín nhất thế giới IMDB. Bản thân Strange là một nhân vật phức tạp và uyên bác vào hàng bậc nhất trong thế giới Marvel, càng chứng tỏ khả năng của nam diễn viên trong việc đóng những vai “xuất chúng”.

Bên cạnh đó, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hollywood như Michael Shannon trong vai Geogre Westinghouse, bạn trai cũ của Jennifer Lawrence - Nicholas Hoult trong vai nhà khoa học Nikola Tesla...

Phim do biên kịch Michael Mitnick (The Giver) chấp bút và được đạo diễn Alfonso Gomez-Rejon (Me and Earl and the Dying Girl) chỉ đạo. Hiện vẫn chưa có lịch ra mắt chính xác cho phim tiểu sử được chờ đợi của năm 2017 này.

Mai Anh