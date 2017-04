Chiều 21.4, sau bao ngày khiến người hâm mộ “dài cổ" chờ đợi, IU đã tung ra ca khúc chủ đề Palette nằm trong album phòng thu thứ tư cùng tên. Đặc biệt, bài hát này có sự góp giọng của G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang với một đoạn rap.



Sau khi ra mắt được vài giờ, Palette đã vươn lên đứng đầu 8 bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến lớn tại Hàn Quốc bao gồm Melon, Mnet, Bugs, Soribadam, Naver, Money3, Genie và Oileh. Hai ca khúc nằm trong album được phát hành trước đó là Throught The Night và Can't Love You Anymore cũng đạt được thành tích tương tự.

Palette là album đánh dấu sự trở lại của IU sau 4 năm dài kể từ khi khi cô ra mắt Modern Times năm 2013. Trong khoảng thời gian này, cô chủ yếu cho ra mắt các đĩa đơn hoặc nhạc phim, nhưng không có một album thật sự nào. Palette được đánh giá rất cao nhờ sự đầu tư một cách nghiêm túc của nữ ca sĩ.

Trong sản phẩm này, cô hợp tác với rất nhiều ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng như Oh Hyuk, G-Dragon, Sunwoo Jungah, Kim Eana, Kim Soo Hyun. Bên cạnh đó, cô còn mời nam diễn viên Kim Soo Hyun làm nam chính trong MV Ending Scene. Cả hai được biết là có mối quan hệ rất thân thiết trong làng giải trí.

Trong thời gian tới, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại IU trên các sân khấu âm nhạc trong đợt quảng bá dành cho Palette. Tuy nhiên, nhiều khả năng cô sẽ phải tình diễn ca khúc này một mình hoặc nhờ vào những rapper khác bởi G-Dragon đang rất bận bịu sản xuất album riêng và thực hiện nhiều chương trình ca nhạc sắp tới.

Dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng IU được đánh giá là một trong những ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực nhất Kpop. Không những vậy, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và đạt dược nhiều thành công với các bộ phim truyền hình như Dream High, Moon Lovers, The Producers.

Thiên Minh